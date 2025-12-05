Leyenda de Estados Unidos da como FAVORITO a España para ser CAMPEÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los ojos del mundo están en Washington. Este viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento en el que se conocerá la Fase de Grupos del certamen internacional del año entrante con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

En un evento al que asisten estrellas internacionales, así como exjugadores, Landon Donovan se hizo presente en el Kennedy Center siendo uno de los invitados deseando que los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA tengan suerte.

“Ojalá que los equipos de Estados Unidos, Canadá y México tengan un sorteo bastante fácil. Sería mejor para toda la región, estoy emocionado de estar por primera vez en el sorteo...", dijo Landon Donovan previo al evento.

Por otra parte, también dio a su favorito para conquistar el torneo que se va a jugar del 11 de junio al 19 de julio. La Gran Final está pactada para disputarse en el Estadio de Nueva Jersey.

“Como jugador, estás pensando más en lo que viene. Como fanático estoy muy emocionado de ver el sorteo. Estados Unidos… no, España para mí... (favorito para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026)", puntualizó el exjugador.

A lo largo de su carrera, Landon Donovan vistió la camiseta de la Selección de Estados Unidos en 157 ocasiones, mismas en las que hizo 57 goles entre juegos amistosos, partidos de Clasificación Mundial, Copa Oro, Copa Mundial y Copa Confederaciones.

