logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Los videojuegos que se lanzarán del 4 al 8 de marzo en PlayStation, Nintendo Switch y más

Desde este miércoles 4 de marzo, y hasta el próximo 8 del mismo mes, la PlayStation, la Nintendo Switch y demás consolas recibirán muchísimos videojuegos.

lanzamiento-videojuegos-4-8-marzo-playstation-nintendo-switch-jpg
|Especial

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Un nuevo mes ha comenzado y, con él, la posibilidad de que millones de personas alrededor del mundo disfruten de nuevos titulares que llegan a las principales consolas que hay a nivel internacional. Por tal motivo, aquí conocerás una lista con los videojuegos que se estrenarán del 4 al 8 de marzo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Será a partir de este miércoles 4 de marzo que varios videojuegos se presenten en distintas consolas con el objetivo claro de superar las expectativas que se tienen previamente de ellos. Ante tal situación, aquí conocerás todos y cada uno de ellos para que disfrutes de un gran momento junto a tus amigos online.

¿Qué videojuegos llegan a PlayStation, Xbox y Nintendo del 4 al 8 de marzo?

Ninja Gaiden 4 - The Two Masters es, sin duda, unos de los videojuegos más esperados que saldrán este miércoles 4 de marzo para la PlayStation 5 y el Xbox Series X. Del mismo modo, Pax Autocrítica también saldrá durante este día, aunque a diferencia del pasado este será exclusivo en PC.

Te puede interesar: ¿Por qué Ferrari parte como favorito a ganar la F1 2026?

Te puede interesar: ¿Quién es el mejor jugador disponible en el Draft de la NFL?

Marathon saldrá el jueves 5 de marzo para la Xbox Series y la PlayStation 5, mientras que Planet of Lana 2 Children of the Leaf también saldrá este mismo día, aunque este para otras consolas como lo son la PlayStation 4, el Nintendo Switch 1 y 2, la PC y el Xbox One, respectivamente.

Slay The Spire 2 llegará el mismo 5 de marzo para la PC del mismo modo que Never Grave The Witch and The Curse para la PlayStation 4, Xbox Series Z y Nintendo Switch. Finalmente no nos debemos olvidar de Lost And Found Co, el cual se estrenará el viernes 6 de marzo para la PC.

¿Cuándo se estrena Pokémon Pokopia y en qué consola?

Posiblemente, uno de los juegos que más acaparan las miradas de esta semana es nada más y nada menos que Pokémon Pokopia, mismo que se presentará el jueves 5 de marzo a través de la Nintendo Switch 2. Se trata de un título ideal para quienes disfrutan el progreso y no tanto el objetivo, por lo que sugiere muchas horas de constante diversión.

Tags relacionados
NERDS SPORT