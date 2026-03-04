Los videojuegos que se lanzarán del 4 al 8 de marzo en PlayStation, Nintendo Switch y más

Un nuevo mes ha comenzado y, con él, la posibilidad de que millones de personas alrededor del mundo disfruten de nuevos titulares que llegan a las principales consolas que hay a nivel internacional. Por tal motivo, aquí conocerás una lista con los videojuegos que se estrenarán del 4 al 8 de marzo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Será a partir de este miércoles 4 de marzo que varios videojuegos se presenten en distintas consolas con el objetivo claro de superar las expectativas que se tienen previamente de ellos. Ante tal situación, aquí conocerás todos y cada uno de ellos para que disfrutes de un gran momento junto a tus amigos online.

¿Qué videojuegos llegan a PlayStation, Xbox y Nintendo del 4 al 8 de marzo?

Ninja Gaiden 4 - The Two Masters es, sin duda, unos de los videojuegos más esperados que saldrán este miércoles 4 de marzo para la PlayStation 5 y el Xbox Series X. Del mismo modo, Pax Autocrítica también saldrá durante este día, aunque a diferencia del pasado este será exclusivo en PC.

Te puede interesar: ¿Por qué Ferrari parte como favorito a ganar la F1 2026?

Te puede interesar: ¿Quién es el mejor jugador disponible en el Draft de la NFL?

Marathon saldrá el jueves 5 de marzo para la Xbox Series y la PlayStation 5, mientras que Planet of Lana 2 Children of the Leaf también saldrá este mismo día, aunque este para otras consolas como lo son la PlayStation 4, el Nintendo Switch 1 y 2, la PC y el Xbox One, respectivamente.

Slay The Spire 2 llegará el mismo 5 de marzo para la PC del mismo modo que Never Grave The Witch and The Curse para la PlayStation 4, Xbox Series Z y Nintendo Switch. Finalmente no nos debemos olvidar de Lost And Found Co, el cual se estrenará el viernes 6 de marzo para la PC.

¿Cuándo se estrena Pokémon Pokopia y en qué consola?

Posiblemente, uno de los juegos que más acaparan las miradas de esta semana es nada más y nada menos que Pokémon Pokopia, mismo que se presentará el jueves 5 de marzo a través de la Nintendo Switch 2. Se trata de un título ideal para quienes disfrutan el progreso y no tanto el objetivo, por lo que sugiere muchas horas de constante diversión.