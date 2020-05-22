Las fechas del Pokémon Players Cup.
Estos son los detalles que necesitas saber para ser uno de los participantes y ver las transmisiones de las competiciones.
El mundo fantástico de Pokémon abrirá la oportunidad de participar por una serie de premios para los que demuestren ser los mejores en el torneo.
El Pokémon Players Cup presentará tres competiciones diferentes de la cuales saldrá el siguiente número de jugadores que llegarán a la final.
Juego de cartas coleccionables Pokémon en línea seleccionará a 4 jugadores del Clasificatorio en línea Pokémon Players Cup Norteamérica, 4 jugadores de la Clasificación online de Europa, 4 jugadores del Clasificatorio de Latinoamérica, 3 jugadores del Clasificatorio de Oceanía y 1 jugador de la Pokémon Players Cup Kickoff Invitational del 30 al 31 de mayo y será transmitida del 06 al 07 de junio.Espada y Escudo Pokémon en línea escogerá a 4 jugadores del Clasificatorio en línea Pokémon Players Cup Norteamérica, 4 jugadores de Europa, 4 jugadores de Latinoamérica, 3 jugadores del Clasificatorio en línea Pokémon Players Cup Oceanía y 1 jugador de la Pokémon Players Cup Kickoff Invitational será del 06 al 07 de junio y se transmitirá del 20 al 21 del mismo mes.
Espada y Escudo Pokémon en línea escogerá a 4 jugadores del Clasificatorio en línea Pokémon Players Cup Norteamérica, 4 jugadores de Europa, 4 jugadores de Latinoamérica, 3 jugadores del Clasificatorio en línea Pokémon Players Cup Oceanía y 1 jugador de la Pokémon Players Cup Kickoff Invitational será del 06 al 07 de junio y se transmitirá del 20 al 21 del mismo mes.
Por parte del Pokkén Tournament DX abrirá las puertas a 4 jugadores de Norteamérica, 2 jugadores del Clasificatorio en línea Pokémon Players Cup Europe, 1 jugadores del Clasificatorio en línea Pokémon Players Cup Oceanía, 1 jugador de la Pokémon Players Cup Kickoff Invitational será del 13 al 14 de junio y se transmitirá del 27 al 28 del mismo mes.
Estos son los premios:
Juego de cartas coleccionables Pokémon en línea: los 4 mejores jugadores recibirán un premio de viaje para un futuro Campeonato Internacional de su elección
Pokémon Sword y Pokémon Shield : los 4 mejores jugadores recibirán un premio de viaje para un futuro Campeonato Internacional de su elección
Pokkén Tournament DX : Champion recibirá un premio de viaje para un futuro Campeonato Internacional de su elección
Los jugadores elegibles de JCC Pokémon que participan en los Clasificatorios Regionales en línea reciben una caja de mazo y fundas especiales en el juego.