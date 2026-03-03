Por estas razones Ferrari parte como FAVORITO a ganar la Fórmula 1 2026

Estamos a unos días para que comience la temporada 2026 de la Fórmula 1, misma que traerá consigo el regreso de Checo Pérez con Cadillac y que podría ser, finalmente, la consagración de Ferrari después de estar por debajo de otras escuderías en el pasado reciente.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

De la mano de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Ferrari se perfila como una de las serias candidatas a quedarse con el campeonato de pilotos y escuderías en esta temporada 2026 de la Fórmula 1. Ante esta situación, luce interesante conocer las principales razones detrás de esto.

¿Por qué Ferrari parte como favorito a ganar la Fórmula 1 2026?

Ferrari, a diferencia de otras escuderías como Mercedes, optó por tener un turbo mucho más compacto, una decisión que luce arriesgada pero que, hasta ahora, han respondido mejor a las bajas revoluciones, así como en aquellos circuitos que se caracterizan por curvas lentas como lo puede ser Mónaco.

Del mismo modo, Ferrari cuenta con una gestión de neumáticos que está por encima del resto toda vez que fue el único equipo que completó una simulación de carrera con el compuesto medio, lo cual habla de un nivel de experiencia que se puede reflejar en la temporada 2026 de la F1.

Finalmente, otro punto a detallar es su concepto aerodinámico luego de la presentación de un alerón trasero invertido, así como un ala de escape detrás de la salida de escape. Con estos puntos, la escudería espera llegar a la cima y no soltarla tal y como en el pasado ha ocurrido con McLaren, Red Bull y Mercedes.

¿Charles Leclerc puede quedarse con el título de pilotos en la F1?

Si bien es un hecho que Charles Leclerc no pinta como el favorito número 1 a ganar la Fórmula 1, también es una realidad que este no está tan alejado de los primeros lugares, pues de acuerdo con estimaciones el monegasco es la tercera opción para conquistar el trono solo debajo de Lando Norris y Max Verstappen.