Él es el mejor jugador disponible en el Draft 2026 de la NFL; conoce la razón

Estamos a meses para que comience la temporada 2026 - 2026 de la NFL y, sin embargo, son muchas las noticias en torno a lo que sucederá en esta campaña luego de la victoria de los Halcones Marinos de Seattle sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl pasado.

Uno de los puntos a detallar tiene que ver con el Draft que la NFL tendrá este año, mismo que se vislumbra como uno de los mejores gracias a los proyectos que han sacudido el mercado en estos meses. Ahora bien, ¿cuál es el mejor jugador disponible hasta ahora, de acuerdo con los expertos?

¿Qué jugador destaca como el más interesante en el Draft de la NFL 2026?

De acuerdo con estimaciones, Arvell Reese, OLB/DE de Ohio State, es el jugador que destaca como el más importante del Draft de la NFL con un total de cinco votos. Se trata, entonces, de uno de los mejores prospectos que hay gracias a su dinamismo y a la forma en cómo ha brillado en la estatal.

Y es que, según ESPN, el apoyador externo, que también se desempeña como ala defensiva, fue el jugador más plurifuncional de la temporada pasada con Ohio State sobre todo en el apartado defensivo. Del mismo modo, este destaca por su físico y por el gran atletismo con el que cuenta.

Por si esto fuera poco, tiene una capacidad de ser titular hasta en tres posiciones distintas y tiene mucha habilidad en jugadas lejos del balón; es decir, para controlar a otro tipo de jugadores, lo cual hace que la NFL lo tenga muy en cuenta de cara a la próxima temporada a iniciar el próximo semestre del año.

¿Qué otros jugadores podrían destacar en el Draft de la NFL?

La fuente antes mencionada establece que Jeremiah Love, de Notre Dame, también puede ser uno de los jugadores más solicitados del Draft de la NFL gracias a los 35 acarreos a touchdown que tuvo en las últimas dos temporadas. Finalmente, otro que destaca es Caleb Downs, quien también juega para Ohio State.