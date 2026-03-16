Tras el error de Gudiño ante Pumas, Larcamón toma una decisión con la portería de Cruz Azul

La portería de Cruz Azul se convirtió en uno de los temas más comentados tras el duelo contra Pumas. El error de Andrés Gudiño generó críticas y abrió el debate sobre si el técnico Nicolás Larcamón mantendría la confianza en su arquero para el compromiso decisivo ante Rayados de Monterrey en la Concachampions.

La respuesta llegó directamente del propio entrenador argentino. En la conferencia previa al partido de vuelta de los octavos de final, Larcamón dejó claro que el plan del equipo no cambiará pese al ruido externo. El guardameta que defenderá la portería será el mismo.

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Andrés Guidiño será titular mañana ~Nicolas Larcamon en confe!! pic.twitter.com/KSWjigi19t — El CHEMIN (@ElChemin1) March 16, 2026

Larcamón respalda a Gudiño pese a las críticas

A pesar de los cuestionamientos surgidos después del partido del fin de semana, el técnico cementero confirmó que Andrés Gudiño será titular ante Rayados.

La decisión también está relacionada con el proceso de recuperación de Kevin Mier, quien poco a poco vuelve a la actividad tras su lesión.

“Es parte de la planeación en su vuelta a las canchas. Lo estamos valorando para el último partido antes del receso y también para el amistoso contra Atlético Nacional. Por el momento seguimos considerando a Gudiño como titular para mañana”, explicó Larcamón.

El entrenador dejó claro que el regreso del arquero colombiano se está manejando con cautela y que el cuerpo técnico prefiere no apresurar su vuelta.

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Cruz Azul espera una batalla reñida ante Monterrey

Más allá de la discusión sobre la portería, el enfoque del equipo está puesto en lo que será el duelo contra Rayados, una serie que todavía promete emociones, a pesar de la ventaja de tres goles en favor de La Máquina.

Larcamón anticipó un encuntro complicado ante un rival que llegará con la necesidad de remontar temprano en el partido.

“Esperamos un partido complejo y exigente. Es un rival que sabemos que viene con sus armas a tratar de revertir la serie”, señaló el timonel.

El estratega también dejó claro cuál será la mentalidad del equipo para encarar el encuentro.

“Tenemos la ambición de asumirlo como si estuviera 0-0 y vamos a ir por ganar el partido. Esa será nuestra propuesta de juego”, apuntó.

