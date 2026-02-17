El mensaje de Nicolás Larcamón a las Chivas

En lo que podría ser el juego del torneo o uno de los más esperados de este Clausura 2026, la Máquina de Cruz Azul recibe al Guadalajara la próxima jornada 7, en un compromiso que enfrenta al uno y dos de la tabla general hasta el momento.

Te puede interesar: ¡MUCHA ATENCIÓN! Se revela el plan de Gil Mora y los Xolos para recuperar a su estrella

El director técnico cementero, Nicolás Larcamón habló sobre ese partido después del triunfo de 2-1 sobre los Tigres de la UANL.

"Respecto a lo de Chivas, mirá, casualmente fue yo el que en su momento dije que era la mejor de Chivas que había enfrentado y que estaba en México, y varios de ustedes me trataron como que está diciendo Larcamón, y bueno, evidentemente están errados, estaban en el reconocimiento a un trabajo que quizás en ese tiempo no venía teniendo resultados y que después fue encontrando merecidamente el rendimiento y los resultados en favor. Tuvimos el cruce en liguilla que fue sumamente exigente, sumamente duro, y bueno, el fin de semana que viene va a ser un partido muy muy exigente, con Gabriel tenemos varios cruces, o sea, hemos jugado muchas veces en Chile, en Brasil, acá, y siempre han sido partidos de alto nivel de disputa, somos dos entrenadores que intencionamos protagonismo, que intencionamos agresividad, intensidad, y bueno, va a haber un poco de todo eso, así que va a ser un partidazo, ya llega la zona para empezar a prepararnos para jugar, finalizó Larcamón.

RESUMEN EXTENDIDO | Toluca vs Xolos | J6 | Clausura 2026 Liga MX

Partidos complejos en el calendario de Cruz Azul

Por otro lado el entrenador cementero aseguró que estos partidos como contra Tigres son muy complicados y podrían considerarse como de Liguilla.

"Sí, son partidos difíciles, de alto nivel de exigencia, el desarrollo venía encaminándose de manera muy favorable, éramos justos ganadores y con ese margen perecido, hasta incluso el océano por la figura de Nahuel, que resultaba incluso más adoptado. Después, quizás, en la manera de gestionar esa diferencia, ahí cometimos un error en la jugada del gol, que nos devuelve emocionalmente al partido. Se vuelve emocionalmente, como que le da aire en el partido. Bueno, sabemos que es un deporte muy emocional en el que, a diez o doce minutos de lanzarse al partido, vos te encontrás con una diferencia que parecía muy obligada ahí, hasta incluso en el desarrollo, no solamente por una diferencia así. En donde ellos se encuentran en una acción, en una jugada que los devuelve al partido, al entusiasmo contrapuesto, a la sensación de riesgo de poner en juego lo que se había construido. Bueno, creo que se da un poco ese desarrollo final, pero que a su vez también con la necesaria capacidad de saber sufrir, creo que por lo que es la Liga y por lo que es el formato de la Liga, es indefectible que en algún momento tengas que cerrar un partido de esta manera y es importante tomar en cuenta las cosas que se hicieron bien, las cosas que se tienen que hacer mejor de cara a esa buena versión también del equipo que sabe sufrir y que convive bien con el sufrimiento", finalizó Larcamón.

Quieren bajar a las Chivas

Cruz Azul ahora se prepara para enfrentar al líder Chivas en la Jornada 7, donde se enfrentará el uno y dos de la tabla general hasta el momento en el Clausura 2026.

Te puede interesar: El “Turco” RESPONDE ante la falta de gol del Toluca