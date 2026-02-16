¡MUCHA ATENCIÓN! Se revela el plan de Gil Mora y los Xolos para recuperar a su estrella

La promesa del futbol mexicano Gil Mora afronta un proceso de recuperación tras sufrir una pubalgia que lo mantiene fuera de las canchas desde hace un par de semanas. El diagnóstico y el alcance exacto de la lesión fueron remitidos al entorno del jugador por los médicos del equipo, que desde entonces han monitoreado de forma periódica su evolución y ajustado el plan de rehabilitación según las pruebas y controles realizados.

La situación motivó una valoración interna por parte del cuerpo técnico y la dirección deportiva, que priorizan no forzar plazos y asegurar una recuperación completa antes de considerar la reincorporación a los entrenamientos grupales.

En este contexto, el entrenador Sebastián "Loco" Abreu ofreció una declaración tras la derrota que sufrieron frente al Toluca en el Estadio Nemesio Diez sobre el estado del jugador y la hoja de ruta a seguir: "De Gil Mora, bueno, ya mandaron los médicos el informe, siguen su proceso de recuperación y vamos a ir día a día, en base a su evolución, hasta que entendamos con la parte médica que ya puede sumarse a los entrenamientos. Pero no hay fechas. Acá lo importante es que Gil llegue a la Copa del Mundo".

¿Cuál es la prioridad de Gil Mora y Xolos en la recuperación de su pubalgia?

La frase de Abreu subraya dos certezas: primero, que el club delega en los especialistas las decisiones clínicas y, segundo, que la prioridad deportiva es preservar al futbolista para la gran cita internacional que es la Copa Mundial de la FIFA 2026. La mención al torneo refuerza la estrategia de prudencia adoptada por el cuerpo técnico, que prefieren evitar riesgos añadidos en la fase aguda de la rehabilitación.

¿Cómo será el regreso a las canchas de Gil Mora?

El estado físico del jugador será evaluado mediante controles periódicos incluyendo pruebas de imagen y sesiones de readaptación física y su evolución marcará los pasos a seguir: trabajo en gimnasio, sesiones individuales en campo y, finalmente, la reintegración progresiva con el grupo bajo la supervisión de los preparadores. Mientras tanto, el club planea ajustar la logística deportiva para cubrir su baja temporal y mantener la competitividad del plantel.

Gil Mora transita un proceso de recuperación con seguimiento médico constante; la directiva y el cuerpo técnico optan por la cautela y la planificación gradual con un objetivo explícito: contar con el jugador en óptimas condiciones para la próxima Copa del Mundo.

