El “Turco” RESPONDE ante la falta de gol del Toluca

Toluca volvió a la senda del triunfo en el Clausura 2026 tras vencer 1-0 a Tijuana en un duelo de la Jornada 6 disputado el 13 de febrero de 2026 en el Estadio Nemesio Díez. El único tanto llegó por obra de Paulinho, quien definió en el primer tiempo y permitió a los Diablos Rojos cortar una racha de empates y sumar tres puntos clave para escalar posiciones en la tabla.

“El ambiente del equipo es vital. Así que, mantener otro sello atrás es muy importante. Y también el volumen de juego que tenemos, hemos llegado muchas veces. Vuelvo a repetir lo que pasó en la Cruz Azul. Estamos no teniendo contundencia, como hemos tenido en otros torneos. Pero lo importante es que el equipo sigue jugando igual, sigue comportándose igual. Mantiene las formas, la intensidad, las formas de jugar. Así que, estamos todos muy tranquilos y contentos con el resultado”, comentó el “Turco” Mohamed tras vencer a los Xolos de Tijuana en el Nemesio Diez.

RESUMEN: Toluca vs Xolos | J6 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Toluca suma otra portería a cero en el Clausura 2026

El triunfo, por la mínima diferencia, dejó al conjunto mexiquense cerca de los primeros puestos de clasificación y renovó la confianza del cuerpo técnico y la afición en un torneo que todavía está en su fase inicial. Tijuana intentó responder en la segunda parte, pero se topó con la ordenada defensa local y la eficiencia del guardameta rival, que mantuvo su portería en cero. La victoria también sirvió para que Toluca reafirmara su condición de candidato en el Clausura 2026 y para que Paulinho consolidara su influencia ofensiva en el equipo.

“No tengo duda que el equipo va a volver a ser contundente, porque lo vemos dentro de la cancha. Ojalá que sea el momento importante que recuperemos la contundencia”, añadió el director técnico argentino sobre la cuota goleador de los Diablos Rojos.

¿Quién es el siguiente rival del Toluca en el Clausura 2026?

El equipo dirigido por el estratega argentino Tony Mohamed ahora deberá mantener la regularidad si quiere seguir en la pelea por los primeros lugares; la próxima jornada será una prueba importante cuando visite al Necaxa en Aguascalientes para saber si este resultado fue un punto de inflexión o simplemente una reacción puntual para el combinado del Estado de México.

