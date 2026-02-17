Larcamón responde a los dichos de Ángel Correa

Luego de que a mitad de semana, la figura de Tigres, Ángel Correa bromeaba en conferencia de prensa sobre el estadio de local de Cruz Azul preguntando en cuál inmueble jugaron el torneo pasado y ahora este en Puebla, el director técnico de la Máquina respondió tras la victoria celeste.

“Es un tema más sensible para nosotros, pero donde juguemos somos un equipo que somos muy reconocibles independientemente del estadio en el que estemos jugando. Y por otro lado confío, confío mucho que este va a terminar siendo un temporada azul esta temporada, este semestre, que la afición después de partidos como este, partidos como el día jueves que tienen matices diferentes, pero en definitiva justifican el esfuerzo que supone nuestra gente llegar hasta Puebla, a los que no son de acá, y vestir este estadio, explotar este estadio. Siento que es un resultado, un desarrollo partido que invita a que el fin de semana que viene explotemos este estadio, que lo que estamos de azul, que empiece a ser un templo para que los jugadores y los rivales tengan bien claro que esta es nuestra localidad por lo menos por los próximos meses, y que vamos a ser un equipo tan fuerte como nos hicimos en CU, lo vamos a hacer acá, así que invitar también a toda la transmisión para lo que es el fin de semana que viene", mencionó Larcamón en conferencia de prensa.

Partidos para el recuerdo

Por otro lado el entrenador cementero aseguró que estos partidos como contra Tigres son muy complicados y podrían considerarse como de Liguilla.

"Sí, son partidos difíciles, de alto nivel de exigencia, el desarrollo venía encaminándose de manera muy favorable, éramos justos ganadores y con ese margen perecido, hasta incluso el océano por la figura de Nahuel, que resultaba incluso más adoptado. Después, quizás, en la manera de gestionar esa diferencia, ahí cometimos un error en la jugada del gol, que nos devuelve emocionalmente al partido. Se vuelve emocionalmente, como que le da aire en el partido. Bueno, sabemos que es un deporte muy emocional en el que, a diez o doce minutos de lanzarse al partido, vos te encontrás con una diferencia que parecía muy obligada ahí, hasta incluso en el desarrollo, no solamente por una diferencia así. En donde ellos se encuentran en una acción, en una jugada que los devuelve al partido, al entusiasmo contrapuesto, a la sensación de riesgo de poner en juego lo que se había construido. Bueno, creo que se da un poco ese desarrollo final, pero que a su vez también con la necesaria capacidad de saber sufrir, creo que por lo que es la Liga y por lo que es el formato de la Liga, es indefectible que en algún momento tengas que cerrar un partido de esta manera y es importante tomar en cuenta las cosas que se hicieron bien, las cosas que se tienen que hacer mejor de cara a esa buena versión también del equipo que sabe sufrir y que convive bien con el sufrimiento", finalizó Larcamón.

Cruz Azul ahora se prepara para enfrentar al líder Chivas en la Jornada 7, donde se enfrentará el uno y dos de la tabla general hasta el momento en el Clausura 2026.

