Mexicano campeón en Brasil, ligado a un club grande de la Liga BBVA MX

Con apenas 18 años, este futbolista presume la cláusula de rescisión más alta para un mexicano: 80 millones de euros. Hablamos de Matheus Reis, la joya mexico-brasileña.

Nació el 2 de abril de 2007 en la Ciudad de México, hijo del exfutbolista brasileño Elías Reis, quien jugaba en territorio azteca en ese momento; gracias a ello, cuenta con la doble nacionalidad. A los 10 años ingresó a las fuerzas básicas del Fluminense, donde ha escalado categorías con paso firme.

Un futuro prometedor

Su polivalencia ofensiva le permite jugar como extremo o delantero centro, destacando por su talento individual, velocidad y desequilibrio, razones por las que el Fluminense decidió blindarlo con una cláusula histórica hasta 2030. La gran incógnita aún está en el aire: ¿representará a México o a Brasil en el futuro?

Lo cierto es que nunca se había visto una cláusula de rescisión tan alta como la que tiene ahora Matheus. Varios clubes europeos estarían siguiéndolo de cerca, incluidos algunos grandes de la Premier League.

¡Ya jugó para México!

Reis ha realizado toda su formación deportiva en escuelas del club brasileño, aunque eso no le cierra las puertas a la selección nacional. El jugador ya ha sido llamado por las categorías menores de México, así como también ha entrado en convocatorias de la “Canarinha”.

Con este nuevo contrato con Fluminense, se espera que el futbolista tenga más responsabilidades en el plantel y llegue a ser una de las figuras en los próximos años en el torneo del Brasileirao.

