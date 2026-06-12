TV Azteca transmitirá la inauguración el Mundial 2026 en Estados Unidos, previo al partido vs Paraguay hoy viernes 12 de junio

Después del arranque histórico en México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora será el turno de Estados Unidos de vivir su propia ceremonia inaugural. Este viernes 12 de junio, Los Ángeles se convertirá en el centro del planeta futbol con un espectáculo que promete combinar música, entretenimiento y el debut de una de las selecciones anfitrionas más mediáticas del torneo.

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Y si lo quieres ver completo, TV Azteca lo tendrá EN VIVO, desde la alfombra previa hasta el silbatazo inicial del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

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Estados Unidos prepara una inauguración a lo grande en Los Ángeles

Si algo sabe hacer Estados Unidos, es montar espectáculos. La ceremonia inaugural se realizará en el Los Angeles Stadium (SoFi Stadium bajo nomenclatura FIFA) y, según lo anunciado por FIFA, contará con un lineup digno de un show de medio tiempo del Super Bowl.

Entre los artistas confirmados aparecen nombres de talla global como: Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema, Tyla.

La expectativa es enorme, no solo por el espectáculo musical, sino porque será la presentación oficial del segundo país anfitrión dentro del torneo, después del debut de México. La ceremonia comenzará aproximadamente 90 minutos antes del partido, con visuales inmersivos, shows de luces y una narrativa enfocada en el impacto cultural del futbol en territorio estadounidense.

Estados Unidos vs Paraguay: partidazo para cerrar el viernes mundialista

Después del espectáculo llegará el futbol. Estados Unidos hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a una Paraguay que llega con hambre de protagonismo tras regresar al Mundial después de 16 años de ausencia.

Del lado estadounidense, todas las miradas apuntan a su llamada “generación dorada”, encabezada por Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams, ahora bajo el mando de Mauricio Pochettino. La presión es enorme: jugar en casa obliga a competir… y convencer.

Paraguay, sin embargo, no llega como invitado de piedra. El equipo sudamericano ha dejado claro que no viajó al Mundial solo para participar, sino para competir de verdad.

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¿Dónde ver EN VIVO la inauguración y el partido en TV Azteca?

TV Azteca llevará completamente EN VIVO la ceremonia inaugural de Estados Unidos y el partido ante Paraguay y estos son los horarios:

5:30 PM: Previa e inauguración por Azteca Deportes Digital

6:45 PM: Transmisión por Azteca 7

8:00 PM: Partido Estados Unidos vs Paraguay

La fiesta del la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa… y la puedes vivir de la mejor manera por El Canal del Mundial.