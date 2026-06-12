España en el Mundial 2026: Juegos, ausencias, figuras a seguir y posible XI

La Selección Nacional de España llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una de las escuadras más poderosas de la actualidad, por lo que, junto a Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra, parte como favorita a lograr el título más importante en este deporte.

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Por tal motivo, y considerando la gran comunidad española que vive en la República Mexicana, luce interesante conocer todos los detalles respecto a España en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿A qué rivales enfrentará, qué ausencias tendrá y cuál sería su posible XI?

¿En qué grupo está España en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Lo primero que tienes que saber es que España forma parte del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual es considerado uno de los más accesibles debido al nivel que las demás selecciones tienen actualmente. Así se distribuyen sus juegos en la primera ronda.

España vs Cabo Verde | 15 de junio | 10 de la mañana.

España vs Arabia Saudita | 21 de junio | 10 de la mañana.

Uruguay vs España | 26 de junio | 6 de la tarde.

¿Cuál es el posible XI de España para la Copa del mundo?

Unai Simon.

Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsi y Marc Cucurella.

Rodri, Pedri y Fabián Ruiz.

Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

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¿Qué ausencias tendrá España para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Robin Le Normand : Este defensa llegó a ser realmente regular en las últimas convocatorias con España; sin embargo, en el corte de caja final se quedó fuera del llamado.

: Este defensa llegó a ser realmente regular en las últimas convocatorias con España; sin embargo, en el corte de caja final se quedó fuera del llamado. Dani Carvajal : El jugador del Real Madrid quedó descartado para jugar este Mundial 2026 luego de la poca regularidad que tuvo con el conjunto blanco.

: El jugador del Real Madrid quedó descartado para jugar este Mundial 2026 luego de la poca regularidad que tuvo con el conjunto blanco. Fermín: Una fractura del quinto metatarsiano ha hecho que el jugador del Barcelona se pierda de todas las posibilidades de asistir al Mundial.

Figuras a seguir de la Selección de España