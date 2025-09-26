Basta de juegos: lo buscan 3 equipos y Cruz Azul le puso fecha límite a Erik Lira para su renovación de contrato
Erik Lira no ha renovado con Cruz Azul, pues falta que estampe su firma en el nuevo contrato, pese a un acuerdo de palabra; esto es lo que se sabe del caso
Erik Lira podría salir del club como agente libre si no renueva próximo su contrato con Cruz Azul, pues ya le dio el sí a la directiva celeste, pero aún no estampa su firma en el nuevo contrato. Lo anterior, ya que al mediocampista lo buscan 3 equipos de diferentes ligas, por lo que la Máquina ya le dio un ultimátum para llegar a un acuerdo, como lo hizo con Carlos Rodríguez, quien continuará en el club hasta diciembre de 2029 .
El seleccionado mexicano aún no llega a un acuerdo con el conjunto de la Noria, pese a que en este mercado de verano decidió quedarse en el club pese a que recibió una oferta del futbol europeo . De acuerdo con el portal 365Scores, al futbolista de 25 años lo siguen de cerca 3 clubes, de la Liga BBVA MX y de la MLS.
Los interesados quieren a Lira para enero de 2026, pero como agente libre, para así no pagar cantidades exorbitantes por su carta. Ello, podría significar el retraso de Erik en la firma de la renovación de su contrato, pues pensaría en dejar la Máquina un semestre antes del Mundial del próximo año.
La fecha límite de Cruz Azul a Erik Lira
Cruz Azul, ante la negativa de Erik Lira, ya le puso una fecha límite para renovar el contrato y según reportes será en la próxima Fecha FIFA cuando la directiva celeste y el o los agentes del jugador se sienten para resolver el tema y de una vez llegar a un acuerdo.
Cabe mencionar que la próxima Fecha FIFA será del 6 al 14 de octubre, aunque es muy posible que Lira no esté presente en las negociaciones, ya que podría ser convocado por Javier Aguirre para encarar los partidos de la Selección Mexicana ante Ecuador y Colombia.
Erik Lira, al igual que Marcel Ruiz, dejaron en claro que no saldrán a Europa antes del Mundial. Ambos futbolistas mexicanos buscarán pegar el salto al viejo continente tras la Copa del Mundo, donde apuntan a estar en la lista final del ‘Vasco’.📋🇲🇽pic.twitter.com/GeLubDENHQ— Julio Rodríguez (@julioordz10) September 4, 2025
Erik Lira, parte fundamental en el esquema de Cruz Azul
Erik Lira es parte fundamental en el mediocampo de Cruz Azul, prueba de ello, el ser un baluarte del equipo en la obtención de la Concachampions 2025. El mexicano ha disputado todos los encuentros del presente torneo, según las estadísticas de Besoccer, y es uno de los capitanes junto a Ignacio Rivero. Por lo anterior, una posible salida del jugador de 25 años le pegaría duro al club.