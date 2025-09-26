Club América vs Pumas UNAM: ellos son realmente los 5 jugadores más caros del Clásico capitalino

América y Pumas se verán las caras el sábado 27 de septiembre en una nueva edición del Clásico capitalino, en el que la UNAM ya tiene su primera baja para el duelo . Ambos conjuntos tienen grandes jugadores dentro de su plantilla, pero hay 5 que sobresalen de los demás. ¿Qué equipo tiene el futbolista más caro?

1. Allan Saint-Maximin

El francés es el futbolista más caro tanto del América como de Pumas, pues su precio es de 13 millones de euros (279 millones de pesos), según Tranfermarkt. El extremo llegó a la Liga BBVA MX para el Apertura 2025 y ya es el nuevo ídolo azulcrema tras debutar con gol y baile .

Club América Amperica tiene al jugador más caro del Clásico capitalino: el precio de Allan Saint-Maximin es de 13 millones de euros

2. Álvaro Fidalgo

El español ha sido pieza fundamental en el esquema de André Jardine, pues contribuyó en el tricampeonato. El mediocampista es el segundo mejor tasado en el mercado con 9 millones de euros (193.6 millones de pesos).

TE PUEDE INTERESAR:



3. Alex Zendejas

El estadounidense tiene el mismo precio que Fidalgo, al tener un costo de 9 millones de euros. El extremo es el actual goleador del conjunto de Coapa, pese a que no es un killer del área.

4. Luis Malagón

El mexicano es el portero que más vale en la Liga BBVA MX con 8 millones de euros (172.1 millones de pesos). El guardameta ha consolidado su carrera bajo los 3 palos azulcremas, hecho que lo llevó a ganar un tricampeonato y ser titular en la Selección Mexicana.

5. Brian Rodríguez

El uruguayo es el quinto jugador del América con un gran valor en el mercado al estar tasado en 5 millones de euros (107.6 millones de pesos). El extremo, pese a que en cada mercado es pretendido por varios equipos, se ha mantenido en Coapa.

Pumas, sin figurar en el Top-5 de los jugadores más caros del Clásico capitalino

Pumas no tiene a ningún jugador dentro del Top-5 de los jugadores más caros del Clásico capitalino, ya que su futbolista más caro es Pedro Vite con 5 millones de euros (107.6 millones de pesos). La UNAM tiene en su plantel estrellas mundiales, pero ya se encuentran en el ocaso de su carrera.

Pumas MX Pumas no tiene a ningún jugador dentro del Top-5 de los que más valen en el Clásico capitalino

¿Cuándo es el Clásico capitalino entre América y Pumas?

El Clásico capitalino entre América y Pumas se realizará el sábado 27 de septiembre a las 9.05 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. Al momento, las Águilas se ubican en el cuarto puesto con 21 puntos, mientras que la UNAM en noveno lugar con 13 unidades.