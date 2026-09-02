Las dos ofertas que tendría Erik Lira fuera de la Liga MX

A Erik Lira se le cerró la puerta del AS Monaco tras la caída del fichaje de Folarin Balogun por el Everton de la Premier League. El cuadro del Principado no pudo desocupar una plaza de extracomunitario a tiempo y con ello, el volante de Cruz Azul no podía ser registrado en las filas del club monegasco. A pesar de ello, el canterano de Universidad Nacional tendría dos ofertas fuera del futbol mexicano; una de ellas desde Emiratos Árabes Unidos y la otra de Rusia.

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De acuerdo a diversos reportes, el Al Jazira habría puesto sobre la mesa 12 millones de euros por hacerse los servicios del mediocampista mexicano y ésta estaría vigente. Cabe de destacar que, el mercado de transferencias de aquel balompié cierra hasta el 28 de septiembre por lo que hay margen de maniobra para que se lleve a cabo la operación.

El Zenit al acecho

Por otro lado, el club de San Petersburgo habría preguntado por la situación contractual del mundialista mexicano en la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026. El mercado de la Liga de Rusia cierra hasta el 11 de septiembre y también habría posibilidades de que la operación avence si las tres partes están de acuerdo.

Finalmente, el portal especializado Transfermarkt tiene vínculo con la Máquina Celeste de Cruz Azul hasta junio de 2029 tras su renovación el año pasado con el actual monarca de la Liga MX.