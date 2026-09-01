OFICIAL: LEYENDA de Cruz Azul anuncia su retiro del futbol

Julio César Domínguez le ha dicho adiós al futbol profesional, el famoso 'Cata' pone a fin a su carrera en las canchas del circuito mexicano tras una muy exitosa carrera sobretodo defendiendo la playera de Cruz Azul. A sus 28 años, el nacido en Arriaga, Chiapas dio a conocer la noticia dejando atrás un legado importante y siendo uno de los últimos grandes referentes en la primera línea de la Máquina Celeste.

Te puede interesar: OFICIAL: Estos son todos los mexicanos que se fueron a Europa tras el Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Domínguez expresó su sentir tras tomar la decisión: "Hoy le doy gracias a Dios por permitirme cumplir un sueño que comenzó hace más de 30 años, cuando apenas era un niño. Un sueño que le prometí a mi padre y a mi familia: debutar, jugar en Primera División, ser campeón con el equipo de mis amores, Cruz Azul, y tener el honor de representar a mi país, México, con la Selección Mexicana. Con el corazón lleno de emociones, he decidido anunciar mi retiro del fútbol"., escribió.

Palmarés del 'Cata' Domínguez

Títulos nacionales



Liga MX: Guardianes 2021 (Clausura)

Copa MX: Clausura 2013 y Apertura 2018

Supercopa MX: 2018-19

Campeón de Campeones: 2020-21 y 2021-22

Supercopa de la Liga MX: 2022

Leagues Cup: 2019

Título internacional



CONCACAF Champions League (Liga de Campeones de la Concacaf): 2013-14

Cabe destacar que, el 'Cata' estuvo poco más de 17 años portando la playera de la Máquina (2006-2023) en 653 partidos disputados de manera oficial. Tras su salida de Cruz Azul, Domínguez fichó con el Atlético San Luis, club con el que jugó 75 partidos hasta el final de su carrera profesional en el Apertura 2026.