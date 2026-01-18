las-indirectas-de-chicharito-contra-chivas

La etapa de Javier 'Chicharito' Hernández en Chivas terminó hace apenas unas semanas. Sin embargo, la relación entre el delantero y la afición rojiblanca sigue lejos de enfriarse. Su salida marcada por cuestionamientos al rendimiento, presión mediática y la sensación de un regreso que nunca terminó de encajar, dejó heridas abiertas tanto en el entorno del club como entre los seguidores.

Mientras su futuro profesional continúa en el aire y sin equipo definido, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana ha encontrado en las redes sociales un espacio de expresión. Desde ahí, Chicharito comparte reflexiones sobre resiliencia, crecimiento personal y decisiones de vida. Mensajes que han sido interpretados como dardos dirigidos a su exequipo.

Las indirectas de Chicharito contra la afición de Chivas

En su publicación más reciente, el jugador compartió un video acompañado de una frase que rápidamente generó controversia: "Tu vida no mejora con buena suerte, mejora con buenas decisiones". El mensaje fue leído por muchos aficionados de Chivas como una indirecta hacia la directiva o incluso como una justificación de su paso por el club.

La reacción no tardó en llegar. La caja de comentarios se llenó de críticas, burlas y reclamos, recordándole episodios clave de su regreso a Guadalajara. Uno de los mensajes más virales ironizó sobre el penal fallado que marcó su etapa reciente: "Hubieras decidido no tirar el penal, esa sí hubiera sido una buena decisión", reflejando el malestar que aún persiste entre los seguidores rojiblancos.

El futuro incierto para Chicharito dentro de la cancha

La publicación que pretendía transmitir un mensaje positivo terminó por reavivar la tensión con una afición que no olvida la expectativa incumplida del fichaje "bomba". Ahora Chicharito se encuentra sin ofertas formales en la Liga MX ni interés concreto desde la MLS o el fútbol europeo.

Ante este panorama, el futuro del delantero parece dividirse entre 2 caminos: intentar relanzar su carrera deportiva o apostar de lleno por su nueva faceta como creador de contenido y figura motivacional. Mientras tanto, cada palabra que publica sigue siendo interpretada como una indirecta más hacia el club.