¿Quién será el “9” de Pumas para el Play-in?

Pumas buscará meterse en la liguilla cuando enfrente a Pachuca. El equipo felino ha sido una montaña rusa en el ataque este torneo: primero perdió por lesión a Memo Martínez y luego se dio la desafortunada baja de José Juan Macías ante Cruz Azul.

Este último estará fuera varios meses, algo que en la plantilla lamentan. Ante estas bajas se abre una gran oportunidad para un delantero canterano, Santiago López.

“Nadie desea nunca una lesión para un compañero. Para mí y para todos, se abre una oportunidad. Ahora me tocó jugar, y acá todos estamos rotando. Creo que al profe le encanta eso: que el jugador sea polivalente. A mí se me abre la chance y sabemos que está ahí para tomarla. Estamos listos para agarrarla y listos para el partido contra Pachuca”, dijo el jugador de Pumas en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Llegó el momento más esperado para Santiago López

Para López, esta será una oportunidad de oro. El canterano habló sobre lo que ha sido el acompañamiento de Efraín Juárez a lo largo del torneo y en estos momentos decisivos.

“El profe es muy cercano con todos: con los canteranos, con los extranjeros, con quien sea. Te ve como futbolista, y eso es importantísimo para el equipo, porque todos sentimos que tenemos la misma oportunidad. Eso sí, nos exige igual a todos. Es muy intenso, pide el 100% cada día, mucha garra, mucha intensidad. Y con los canteranos incluso un poquito más, porque él viene de la cantera, sabe lo que representa Pumas y quiere que plasmemos esa identidad y lo que la UNAM quiere mostrar”, dijo Santiago.

Pumas busca acabar con una racha de casi 15 años sin levantar el trofeo de la Liga BBVA MX. El equipo felino no contará con varias figuras internacionales que se encuentran jugando amistosos en la Fecha FIFA, por lo que llegarán físicamente mermados al duelo decisivo en el Play-in.

