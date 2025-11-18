Hormiga González confiesa cuál es el equipo en el que realmente le gustaría jugar

Si bien a los aficionados de Chivas les encantaría contar con Armando González por muchos años, el joven futbolista mostró recientemente sus ganas de jugar para un importante equipo de Europa en un futuro cercano. Y es que, si bien es altamente probable que siga en el Rebaño Sagrado para el Clausura 2026, las ofertas desde el Viejo Continente no tardarán en llegar.

Luego de ser el líder de goleo de la Fase Regular del Apertura 2025, González recibió su merecida convocatoria a la Selección Nacional . Mientras firmaba autógrafos y se tomaba fotos con sus fanáticos, se sometió al test rápido de Azteca Deportes y sorprendió al elegir al Atlético Madrid como su equipo favorito después de Guadalajara.

Pese a que muchos futbolistas se inclinan por Real Madrid o Barcelona al optar por un equipo español, la Hormiga no dudó en elegir a los Colchoneros. Si bien no dio motivos, las semejanzas en el uniforme del equipo europeo con el Rebaño Sagrado son evidentes, por lo que puede que tenga algo que ver.

En la actualidad, el club de la capital española cuenta con un gran número de futbolistas americanos, por lo que no sería descabellado pensar en una posible llegada del delantero mexicano en el corto o mediano plazo. Actualmente, forman parte del equipo seis futbolistas argentinos (además del entrenador, Diego Simeone), un uruguayo y un estadounidense.

Hormiga González quiere debutar en la Selección de México

Tras ser citado por primera vez a la Selección Mexicana, González se quedó los 90 minutos del amistosos ante Uruguay en el banquillo, a la espera de su tan ansiado debut. Este podría producirse el martes, cuando el equipo de Javier Aguirre se enfrente a Paraguay.

El seleccionado tricolor está falto de gol y solamente convirtió tres tantos en sus últimos cinco juegos (dos de ellos ante Corea del Sur y el otro frente a Ecuador). Por este motivo, hay grandes expectativas por ver al joven delantero de Chivas.