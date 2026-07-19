Las promesas de España que tendrá que CUMPLIR por ganar el Mundial 2026

España ganó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer a Argentina en tiempo extra y eso significa que algunos jugadores de la “Furia Roja” deberán cumplir algunas promesas que hicieron antes de que comenzara el torneo. El defensor Marc Cucurella juramentó que se tatuaría la cara del entrenador Luis de la Fuente en caso de alzar el trofeo de campeón del mundo. A la promesa del flamante refuerzo del Real Madrid se le unieron sus compañeros Borja Iglesisas y Alex Baena.

Otra promesa de la Selección Española fue hecha por Lamine Yamal, la joya del Barcelona que brilló durante el torneo pese a una lesión que no le permitió jugar plenamente en los partidos de la fase de grupos. El atacante español de 19 años prometió que se dejaría la barba y el bigote durante tres semanas si España acababa campeona. Dos de sus compañeros en el club blaugrana, los mediocampistas Pedri y Gavi, aseguraron que se teñirían el cabello de distintos colores en caso de hacer historia y conseguir el segundo título de su nación: el primero de un tono rubio mientras que el segundo dijo que sería uno rosado.

La promesa que Lamine Yamal hizo si España ganaba el Mundial está a punto de cumplirse pic.twitter.com/h6fzeEA8L7 https://t.co/pZ5GQyTdE4 — Padronso (@TitoPadronso) July 11, 2026

Te invitamos a leer: OFICIAL: Rodri gana el Balón de Oro y es elegido como el MEJOR JUGADOR del Mundial 2026

Promesa de socio del club rival tras campeonato mundial de España en 2026

Una de las promesas más llamativas hechas por un jugador del combinado campeón fue la que hizo Mikel Oyarzabal, el goleador de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El jugador de la Real Sociedad dijo, cuando el combinado español estaba en cuartos de final, que se haría socio del Athletic Club, su acérrimo rival, si ganaban la copa del mundo. Ahora, el futbolista donostiarra deberá unirse a las filas del conjunto vasco.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Kylian Mbappé gana la Bota de Oro del Mundial 2026; tabla de goleadores actualizada