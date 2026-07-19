OFICIAL: Rodri gana el Balón de Oro y es elegido como el MEJOR JUGADOR del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a su fin con la coronación de la Selección de España y la designación oficial de Rodri Hernández como ganador del Balón de Oro.

Tras la victoria española por la mínima diferencia frente a Argentina en la prórroga de la Gran Final del Mundial 2026, el mediocampista fue reconocido por la FIFA como el Mejor Jugador del torneo. Este galardón certifica su rol fundamental como el cerebro táctico y el ancla defensiva que guio a su representativo nacional hacia la conquista de su segunda estrella mundialista en territorio norteamericano.

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Aunque su impacto no se reflejó en las estadísticas de goleo o asistencias, el rendimiento de Rodri fundamentó el dominio absoluto de su selección a través del control del esférico.

A lo largo del certamen, el mediocentro disputó la totalidad de los ochos compromisos como titular indiscutible, acumulando seiscientos veintisiete minutos en el terreno de juego sin ser sustituido. Durante este periodo, registró una precisión del 93% en sus entregas, consolidándose como el motor indiscutible del esquema de Luis de la Fuente.

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Copamos los premios individuales:



MEJOR JUGADOR | Rodrigo



GUANTE DE ORO | Unai Simón



MEJOR JUGADOR JOVEN | Pau Cubarsí#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/AnSfz4K8hB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Los números de Rodri en el Mundial 2026

Rodri intentó la asombrosa cantidad de 705 pases a lo largo del Mundial, de los cuales completó 655 pases con éxito.

Con esta cifra, el mediocampista superó por un amplio margen la marca de los 530 pases que Sergio Busquets había establecido durante la edición de Sudáfrica 2010. En el aspecto defensivo, su labor fue igualmente sobresaliente al recuperar 41 balones en disputas directas, siendo una pieza clave para que el combinado nacional no recibiera un solo gol durante toda la fase de grupos.

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Con la obtención de este reconocimiento individual y el título colectivo, Rodri Hernández consolida una de las trayectorias más importantes en la historia del futbol contemporáneo.

La adjudicación del Balón de Oro de la Copa del Mundo ratifica que el posicionamiento, la inteligencia táctica y la impecable distribución del juego resultaron tan determinantes para alcanzar la gloria internacional como las propias anotaciones.

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