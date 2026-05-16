Las remodelaciones de ÚLTIMA HORA que Chivas tuvo que hacer en el Estadio Jalisco para el partido de Liguilla del Clasura 2026 contra Cruz Azul

A solo unas horas del partido entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul por la vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, la directiva rojiblanca tuvo que realizar una pequeña remodelación de emergencia en las butacas del Estadio Jalisco, inmueble que fungirá como sede alterna del Rebaño para este compromiso decisivo.

De acuerdo con distintos reportes, el club trabajó contrarreloj para enumerar las zonas del estadio, buscando mantener el orden y mejorar el control del flujo de aficionados que asistirán al encuentro de esta noche. La medida también permitirá respetar la distribución de lugares para los abonados rojiblancos y reforzar los protocolos de seguridad para uno de los partidos con mayor demanda en la Liguilla.

La mudanza de sede se debe a que el Estadio Akron (que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM operará bajo el nombre de Estadio Guadalajara) tuvo que ser entregado oficialmente a la FIFA desde mediados de mayo para comenzar con los trabajos y adecuaciones rumbo al torneo internacional.

Por esta razón, Chivas ya no pudo disputar sus encuentros de Liguilla durante las semififnales y una eventual final, en su casa habitual y tuvo que regresar temporalmente al Estadio Jalisco, recinto donde el club fue local durante varias décadas antes de la construcción del Akron.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El INESPERADO refuerzo que tendría Chivas para enfrentar a Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026

Fecha y hora del partido Chivas vs Cruz Azul en la Liguilla Clausura 2026

El partido de vuelta de las semifinales entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul se disputará este sábado 16 de mayo de 2026 en el Estadio Jalisco a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto celeste está obligado a salir en busca del resultado para mantenerse con vida en la Liguilla y aspirar al título, mientras que Chivas avanzaría a la Gran Final, incluso con un empate en el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla general del Clausura 2026.



Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Hora: 19:00 (hora del centro de México)

Lugas: Estadio Jalisco (ubicado en Guadalajara, Jalisco, México)

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas hace un importante anuncio a su afición a horas de su partido ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026