deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿Llegarán al Mundial 2026? Las SORPRESAS de la Selección Mexicana en la convocatoria de Javier Aguirre

Javier Aguirre y sus pupilos se medirán a la Selección de Ecuador y de Colombia en la siguiente fecha FIFA a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

Convocatoria México
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Selección Azteca
Compartir

Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de México para los compromisos ante la selecciones de Ecuador y de Colombia. El ‘Vasco’ junto a su cuerpo técnico sorprendieron con varios llamados para los cotejos de este mismo octubre. Kevin Álvarez es la primera gran presencia que salta a la vista tras la lesión de Rodrigo Huescas, por lo que al canterano de los Tuzos del Pachuca se le abrió una oportunidad para estar en el próximo Mundial 2026.

Junto al lateral del América, resalta el caso de Carlos Acevedo. El guardameta de Santos Laguna ha tenido un gran Torneo Apertura 2025 y con las actuaciones de Guillermo Ochoa en Chipre, podría tener la oportunidad de estar en la justa mundialista junto a Luis Ángel Malagón y Raúl Rángel (dos de los favoritos para estar en la lista definitiva).

Las SORPRESAS en la convocatoria de México

  • Carlos Acevedo - portero - Santos Laguna
  • Kevin Álvarez - lateral - Club América
  • Luis Romo - mediocampista - Chivas del Guadalajara
  • Julián Quiñones - delantero - Al-Qadsiah

Por otro lado, el caso del volante del Rebaño Sagrado también es un caso especial. El ex jugador de la Máquina Celeste de la Cruz Azul ha brillado en las últimas jornadas bajo la dirección de Gabriel Milito y podría ganarse un lugar si resalta también en los encuentros ante los sudamericanos.

Finalmente, Quiñones es la última presencia que también pudo ser una sorpresa. Con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez como delanteros estelares de Aguirre, el caso del ariete que milita en Arabia Saudita puede ser un trago de aire fresco. El futbolista que vistiera la camiseta del Atlas no ha parado de anotar y ser pilar en el Al-Qadsiah y sus virtudes como extremo es algo poco común entre las filas de la Selección Mexicana.

Los partidos de México por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás ver los cotejos ante Ecuador y Colombia en la señal de TV Azteca Deportes, por tele abierta por Azteca Siete, en cable por Azteca Deportes Network, por la App de Azteca Deportes y por la página de aztecadeportes.com.

México en el Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×