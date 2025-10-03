¿Llegarán al Mundial 2026? Las SORPRESAS de la Selección Mexicana en la convocatoria de Javier Aguirre

Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de México para los compromisos ante la selecciones de Ecuador y de Colombia. El ‘Vasco’ junto a su cuerpo técnico sorprendieron con varios llamados para los cotejos de este mismo octubre. Kevin Álvarez es la primera gran presencia que salta a la vista tras la lesión de Rodrigo Huescas, por lo que al canterano de los Tuzos del Pachuca se le abrió una oportunidad para estar en el próximo Mundial 2026.

Junto al lateral del América, resalta el caso de Carlos Acevedo. El guardameta de Santos Laguna ha tenido un gran Torneo Apertura 2025 y con las actuaciones de Guillermo Ochoa en Chipre, podría tener la oportunidad de estar en la justa mundialista junto a Luis Ángel Malagón y Raúl Rángel (dos de los favoritos para estar en la lista definitiva).

Las SORPRESAS en la convocatoria de México

Carlos Acevedo - portero - Santos Laguna

Kevin Álvarez - lateral - Club América

Luis Romo - mediocampista - Chivas del Guadalajara

Julián Quiñones - delantero - Al-Qadsiah

Por otro lado, el caso del volante del Rebaño Sagrado también es un caso especial. El ex jugador de la Máquina Celeste de la Cruz Azul ha brillado en las últimas jornadas bajo la dirección de Gabriel Milito y podría ganarse un lugar si resalta también en los encuentros ante los sudamericanos.

Finalmente, Quiñones es la última presencia que también pudo ser una sorpresa. Con Raúl Jiménez y Santiago Gimenez como delanteros estelares de Aguirre, el caso del ariete que milita en Arabia Saudita puede ser un trago de aire fresco. El futbolista que vistiera la camiseta del Atlas no ha parado de anotar y ser pilar en el Al-Qadsiah y sus virtudes como extremo es algo poco común entre las filas de la Selección Mexicana.

Los partidos de México por TV Azteca Deportes

