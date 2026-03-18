Munguía vs Reséndiz: duelo mexicano en puerta para Las Vegas

Se viene una guerra entre mexicanos. Jaime Munguía y Armando Reséndiz están en la fase final de negociaciones para enfrentarse el próximo 2 de mayo en Las Vegas, en un combate que promete emociones fuertes arriba del ring.

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De acuerdo con información confirmada por varios periodistas, ambas partes avanzan para cerrar el acuerdo que pondría frente a frente a dos de los nombres más interesantes del boxeo mexicano actual.

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La pelea surge en un contexto inesperado. Reséndiz estaba muy cerca de concretar una defensa de su título ante Jermall Charlo, pero el estadounidense finalmente no estará disponible, lo que abrió la puerta para este nuevo enfrentamiento.

La información sobre el giro en las negociaciones fue reportada inicialmente por el periodista Salvador Rodriguez, desatando de inmediato el interés de los aficionados.

Un choque con sabor mexicano

El posible combate entre Munguía y Reséndiz no solo destaca por el nivel de ambos peleadores, sino también por el contexto en el que se daría: el fin de semana del 2 de mayo, una de las fechas más emblemáticas para el boxeo, especialmente para los pugilistas mexicanos en Estados Unidos.

Aunque aún se afinan los últimos detalles, el escenario sería Las Vegas, una plaza histórica para este tipo de funciones y donde tradicionalmente se presentan grandes carteleras.

Para Jaime Munguía, este combate representaría una nueva oportunidad para mantenerse en la élite del boxeo y seguir consolidando su nombre como uno de los referentes mexicanos en el plano internacional.

Del otro lado, Armando Reséndiz buscaría aprovechar el momento y demostrar que está listo para dar el salto definitivo enfrentando a un rival de alto perfil.

Una pelea que promete intensidad

El duelo entre Munguía y Reséndiz pinta para ser un choque de estilos explosivo. Ambos peleadores tienen reputación de ir al frente y ofrecer combates intensos, lo que aumenta la expectativa entre los aficionados.

Además, el hecho de que la pelea haya surgido tras la caída del enfrentamiento con Charlo le añade un ingrediente extra: Reséndiz llega con la motivación de no dejar pasar una oportunidad importante, mientras que Munguía buscará imponer condiciones desde el inicio.

A falta de la confirmación oficial, todo indica que el 2 de mayo tendremos una auténtica guerra mexicana en territorio estadounidense. Un combate que no solo definirá el presente de ambos boxeadores, sino que también podría marcar el rumbo de sus carreras en el escenario internacional.

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