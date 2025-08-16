Latin Lover madruga a WWE y AAA, revelando el escenario de la Triplemanía 33 en redes sociales
Latin Lover estuvo en la Arena Ciudad de México y en su visita reveló cómo será parte del escenario de la Triplemanía 33, luciendo con los avances realmente pleotórico.
La Triplemanía 33 ha levantado mucho interés por la llegada de WWE con la AAA y a horas de que suceda en la Arena Ciudad de México, el luchador Latin Lover se ha encargado de revelar cómo se verá el escenario y detalles de la producción de este evento.
La Triplemanía es por tradición la máxima fiesta de la lucha libre, pero ahora con la sinergia con WWE el nivel de producción y trabajo técnico harán que suceda una nueva era de Triplemanía.
Latin Lover muestra el escenario para Triplemanía
Entre toda la expectativa, fue Latin Lover quien reveló los avances hacia la noche del viernes, de lo que será el escenario, la pasarela y el ring de Triplemanía.
Dijo en sus historias de IG que mostraría parte de la producción y se pudo ver lo que sería pantalla más arriba del ring además de la monumental que está en todos los eventos.
Mostró también la salida de los luchadores y un escenario que parece de pantallas con el clásico logo de la AAA, y abunda en que por ahí saldrán los luchadores en la Triplemanía 33.
Te podría interesar: Stephanie Vaquer recibe penosa noticia
Triplemanía 33, define que tipo de ring usará para el show del 16 de agosto
Para esta Triplemanía, aunque por tradición usan hexadrilatero, la mano de WWE se observa y el magno evento tendrá un cuadrilátero en lugar del de seis lados.
Con la visita de mucho talento de WWE, es más viable usar un cuadrilátero ante el desconocimiento de un hexadrilatero que eventualmente podría ocasionar errores o accidentes.
Azteca Siete transmitirá Triplemanía XXXIII
La Triplemanía 33 la podrás ver este sábado 16 de agosto, a través de Azteca Siete al terminar la presentación de Box Azteca.
Cartelera de Triplemanía 33
Full Match Card:
AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas
El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano
AAA campeonatos de parejas en lucha callejera
Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clow
Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción
Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez
Reina de Reinas campeonato en triple amenaza
Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya
Campeonato latinoamericano mano a mano
El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.
Copa Triplemanía
Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025