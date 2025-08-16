deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Latin Lover madruga a WWE y AAA, revelando el escenario de la Triplemanía 33 en redes sociales

Latin Lover estuvo en la Arena Ciudad de México y en su visita reveló cómo será parte del escenario de la Triplemanía 33, luciendo con los avances realmente pleotórico.

triplemania 33 lucha libre aaa wwe latin lover
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

La Triplemanía 33 ha levantado mucho interés por la llegada de WWE con la AAA y a horas de que suceda en la Arena Ciudad de México, el luchador Latin Lover se ha encargado de revelar cómo se verá el escenario y detalles de la producción de este evento.

La Triplemanía es por tradición la máxima fiesta de la lucha libre, pero ahora con la sinergia con WWE el nivel de producción y trabajo técnico harán que suceda una nueva era de Triplemanía.

Latin Lover muestra el escenario para Triplemanía

Entre toda la expectativa, fue Latin Lover quien reveló los avances hacia la noche del viernes, de lo que será el escenario, la pasarela y el ring de Triplemanía.

Dijo en sus historias de IG que mostraría parte de la producción y se pudo ver lo que sería pantalla más arriba del ring además de la monumental que está en todos los eventos.

Mostró también la salida de los luchadores y un escenario que parece de pantallas con el clásico logo de la AAA, y abunda en que por ahí saldrán los luchadores en la Triplemanía 33.

Te podría interesar: Stephanie Vaquer recibe penosa noticia

triplemania 33 lucha libre aaa wwe latin lover

Triplemanía 33, define que tipo de ring usará para el show del 16 de agosto

Para esta Triplemanía, aunque por tradición usan hexadrilatero, la mano de WWE se observa y el magno evento tendrá un cuadrilátero en lugar del de seis lados.

Con la visita de mucho talento de WWE, es más viable usar un cuadrilátero ante el desconocimiento de un hexadrilatero que eventualmente podría ocasionar errores o accidentes.

Azteca Siete transmitirá Triplemanía XXXIII

La Triplemanía 33 la podrás ver este sábado 16 de agosto, a través de Azteca Siete al terminar la presentación de Box Azteca.

Triplemanía 33 TV Azteca

Cartelera de Triplemanía 33

Full Match Card:

AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas

El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano

AAA campeonatos de parejas en lucha callejera

Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clow

Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción

Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez

Reina de Reinas campeonato en triple amenaza

Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya

Campeonato latinoamericano mano a mano

El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Copa Triplemanía

Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025

triplemania 33 cartelera oficial

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
pentagon psycho clown lucha fighter
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Psycho Clown | Final de Lucha Fighter 2020 Lucha Libre AAA
×
×