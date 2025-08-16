Latin Lover madruga a WWE y AAA, revelando el escenario de la Triplemanía 33 en redes sociales

La Triplemanía 33 ha levantado mucho interés por la llegada de WWE con la AAA y a horas de que suceda en la Arena Ciudad de México, el luchador Latin Lover se ha encargado de revelar cómo se verá el escenario y detalles de la producción de este evento.

La Triplemanía es por tradición la máxima fiesta de la lucha libre, pero ahora con la sinergia con WWE el nivel de producción y trabajo técnico harán que suceda una nueva era de Triplemanía.

Latin Lover muestra el escenario para Triplemanía

Entre toda la expectativa, fue Latin Lover quien reveló los avances hacia la noche del viernes, de lo que será el escenario, la pasarela y el ring de Triplemanía.

Dijo en sus historias de IG que mostraría parte de la producción y se pudo ver lo que sería pantalla más arriba del ring además de la monumental que está en todos los eventos.

Mostró también la salida de los luchadores y un escenario que parece de pantallas con el clásico logo de la AAA, y abunda en que por ahí saldrán los luchadores en la Triplemanía 33.

Triplemanía 33, define que tipo de ring usará para el show del 16 de agosto

Para esta Triplemanía, aunque por tradición usan hexadrilatero, la mano de WWE se observa y el magno evento tendrá un cuadrilátero en lugar del de seis lados.

Con la visita de mucho talento de WWE, es más viable usar un cuadrilátero ante el desconocimiento de un hexadrilatero que eventualmente podría ocasionar errores o accidentes.

Azteca Siete transmitirá Triplemanía XXXIII

La Triplemanía 33 la podrás ver este sábado 16 de agosto, a través de Azteca Siete al terminar la presentación de Box Azteca.

Cartelera de Triplemanía 33

Full Match Card:

AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas

El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano

AAA campeonatos de parejas en lucha callejera

Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clow

Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción

Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez

Reina de Reinas campeonato en triple amenaza

Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya

Campeonato latinoamericano mano a mano

El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Copa Triplemanía

Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025