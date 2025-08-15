La pésima noticia que recibió Stephanie Vaquer a pocas horas de la Triplemanía XXXIII de WWE en colaboración con la AAA

La Triplemanía XXXIII está a solo horas de suceder en la Arena Ciudad de México , donde los preparativos están concluyendo para recibir a estrellas de WWE y de la AAA que por vez primera montarán un show juntos en la CDMX; entre las figuras femeninas se esperaba que llegará Stephanie Vaquer, pero de acuerdo al cartel anunciado, no estará presente.

Esa fue una noticia que no le pudo haber caído nada bien a Stephanie Vaquer, pues en conversación con Lucha Azteca, afirmó categóricamente su deseo.

Stephanie Vaquer levantó la mano para Triplemanía, pero no fue considerada

La calidad de Stephanie Vaquer, el impacto que está viviendo en WWE y sobre todo la afición que dejó en México y que se sigue construyendo no están en discusión.

WWE pudo no haberla considerado, contemplando sus planes con el talento femenino entre WWE y la AAA, por lo que en la lucha por el reina de reinas, estará Flammer exponiendo el cetro ante Faby Apache, altamente experimentada y Natalya, quien viene de WWE.

El posible problema fue que Vaquer dijo abiertamente que quería estar en Triplemanía 33.

¿Te gustaría estar en Triplemanía?, se le preguntó a Vaquer en su visita hace unas semanas a México con WWE a lo que ella respondió dibujando una sonrisa: ‘Me encantaría estar, me encantaría’.

La cartelera OFICIAL de Triplemanía 2025 y dónde ver el evento

Full Match Card:

AAA Megacampeonato lucha de 4 esquinas

El Hijo del Vikingo (c) vs. Dragon Lee vs. Dominik Mysterio vs. El Grande Americano

AAA campeonatos de parejas en lucha callejera

Angel & Berto (c) vs. Pagano & Psycho Clown

Lucha de relevos mixtos con 6 luchadores en acción

Niño Hamburguesa, Mr. Iguana & Lola Vice vs. Finn Bálor, JD McDonough & Raquel Rodriguez

Reina de Reinas campeonato en triple amenaza

Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya

Campeonato latinoamericano mano a mano

El Mesías (c) vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr.

Copa Triplemanía

Luchadores saliendo en intervalos para encontrar al ganador de la Copa Triplemanía 2025

¿Dónde ver Triplemanía 33 del 16 de agosto?

La Triplemanía XXXIII de este 16 de agosto, la podrás ver a través de Azteca 7, luego de la función de Box Azteca, con los mejores combates de la noche y el descenlace de la lucha de megacampeonato.