Atención gamers: estos son los 5 videojuegos que llegarán en 2026

El 2026 se perfila como uno de los años más prometedores para la industria del gaming, con lanzamientos que podrían redefinir géneros, elevar estándares gráficos y marcar nuevos rumbos en la experiencia interactiva de los videojuegos . Las principales compañías ya confirmaron fechas y plataformas, abarcando PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y la nueva Nintendo Switch 2.

Los estrenos incluyen secuelas de sagas icónicas, reboots esperados y nuevas historias protagonizadas por héroes legendarios. Con desarrolladores de renombre detrás de cada título, el inminente 2026 apunta a convertirse en un año clave tanto para los fanáticos de la acción como para quienes disfrutan de mundos abiertos, aventuras o experiencias de terror puro.

Los 5 videojuegos más esperados por la comunidad gamer que llegarán en 2026

Si bien existen muchos más anticipos de videojuegos que se lanzarán al mercado en 2026, estos son 5 de los más esperados por los fanáticos gamers :

Marvel's Wolverine (Otoño de 2026)

Este videojuego es una aventura de acción exclusiva para PS5 y llega de la mano de los creadores de los aclamados juegos de Spider-Man. El juego promete un combate brutal y una historia profunda sobre el personaje. Se esperan tintes más oscuros y maduros. El desarrollador es Insomniac y la plataforma de destino es PlayStation 5.

Resident Evil Requiem (27 de febrero de 2026)

También denominado Resident Evil 9, este juego desarrollado por Capcom ha ha sido diseñado para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC. La saga de terror más famosa de la firma continúa con una nueva protagonista: Grace Ashcroft. Se espera una experiencia de survival horror más aterradora y envolvente.

Grand Theft Auto VI (19 de noviembre de 2026)

También llamado GTA VI, este videojuego desarrollado por Rockstar Games ha sido diseñado para las plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. El juego promete un vibrante y caótico estado de Leonida con Vice City como su corazón. Sin embargo, los jugadores de PC tendrán que esperar un poco más, ya que el lanzamiento en consolas será a finales de 2026.

Fable (Reboot)

Si bien no hay fecha específica de lanzamiento para este juego desarrollado por Playground Games, lo cierto es que estará disponible en 2026 para Xbox Series X/S y PC. El regreso de esta franquicia es uno de los títulos más esperados para los usuarios de Xbox y PC. Promete mantener el humor característicos de Albion con gráficos modernos.

007: First Light (27 de marzo de 2026)

Este videojuego que se estrenará en el tercer mes de 2026 explorará los inicios de la carrera del agente secreto James Bond y promete las mecánicas de sigilo que caracterizan a la firma creadora (también responsable de Hitman). El juego ha sido desarrollado por IO Interactive y estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 y PC.