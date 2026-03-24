Francis Ngannou amenaza con abofetear a Jake Paul: ¿Habrá pelea entre ambos?

Francis Ngannou parece estar interesado en una posible pelea con el polémico influencer y boxeador estadounidense Jake Paul . Esto se desprende de sus más recientes declaraciones en las que aseguró que siente que es necesario que le de varias bofetadas.

Francis Ngannou responds to Jake Paul’s recent comments on a potential matchup between them:



"I want to kick this guy's ass... Jake is just being Jake." pic.twitter.com/nj3XpumUJk — Ariel Helwani (@arielhelwani) March 24, 2026

En la charla difundida con el periodista Ariel Helwani, Ngannou fue directo al hablar sobre Paul y dejó una cita que elevó la tensión entre ambos: “Simplemente siento que necesito darle unas cuantas bofetadas. Eso es lo que siento, ya sabes, como para ponerlo en su sitio de un bofetón”, afirmó el camerunés.

Francis Ngannou y Jake Paul: crece la opción de pelea

La frase del camerunés no apareció en cualquier momento. Llega en una etapa en la que el nombre de Jake Paul sigue ligado a posibles cruces con peleadores de alto perfil, mientras Francis Ngannou vuelve a colocarse en el centro de la conversación por su regreso a la actividad competitiva.

Ngannou incluso admitió en esa misma conversación que su valoración sobre Paul ha cambiado. Explicó que antes lo veía casi de forma despectiva, pero eso ha cambiado gracias a lo demostrado por el influencer a nivel boxístico y deportivo.

También hay otro punto que alimenta la posibilidad de ese cruce. Cuando una figura como Ngannou lanza una amenaza tan clara y al mismo tiempo reconoce el crecimiento mediático y competitivo de su posible rival, el escenario se vuelve ideal para un choque con enorme atención comercial, deportiva y mediática.

No obstante hay que tomar en cuenta que una hipotética pelea no se llevaría a cabo en el corto plazo debido a varios factores. El primero de ellos es el hecho de que el propio Ngannou peleará próximamente.

A esto se suma el hecho de que Jake Paul continúa en plena recuperación de la doble fractura de mandíbula que sufrió en su derrota ante Anthony Joshua. Sin embargo, una pelea a finales de año o incluso en 2027 no es algo descabellado.

Francis Ngannou se enfoca en su próxima pelea

Mientras el ruido alrededor de Jake Paul crece, Ngannou tiene primero una tarea concreta por delante. Distintos reportes señalan que el camerunés peleará el 16 de mayo en una cartelera de Most Valuable Promotions, donde enfrentará al brasileño Philipe Lins en su regreso a la actividad de MMA.

Ese dato resulta clave, porque coloca a Francis en un momento deportivo que puede cambiar todo lo que venga después. Si logra una actuación sólida en su siguiente compromiso, la conversación sobre un eventual enfrentamiento con Paul podría tomar todavía más fuerza, sobre todo por el tamaño mediático que ambos arrastran y por el interés que generan dentro y fuera del mundo del combate.