Recomendación de FIFA impediría a Navas jugar Play-In

La FIFA, el Play-In, Pumas y Keylor Navas se volvieron tendencia luego de que al revisar las recomendaciones del máximo organismo del fútbol, se ponga en la mesa el tema de si el club universitario debe alinear o no al histórico arquero tico, debido a que no cumplirá con el descanso mínimo de 72 horas tras competir con la Selección de Costa Rica.

El guardameta termina actividad con su selección el martes por la noche, apenas 46 horas antes del duelo decisivo ante Pachuca, por lo que, según la recomendación médica del organismo internacional, no debería ver minutos para proteger su salud y evitar riesgo de lesión.

Para Pumas, que llega al Play-In con ausencias por lesiones y seleccionados dispersos por el mundo, la situación representa un golpe duro en un partido que puede marcar su camino rumbo a la Liguilla de la Liga MX.

Pumas, con plantel diezmado y sin su líder en el arco

La situación del equipo universitario es crítica. Además de la ausencia recomendada de Keylor Navas, Pumas tiene convocados a Ángel Azuaje (Venezuela), Álvaro Angulo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador) y Jorge Ruvalcaba con la Selección Mexicana.

Aunque la Liga MX establece un mínimo de 48 horas entre partidos oficiales, la regla no aplica para la Fase Final, por lo que Pumas no tiene respaldo reglamentario para pedir un ajuste.

Curiosamente, Pachuca vivió una situación similar hace meses; sin embargo, la liga confirmó que la regla solo rige en temporada regular, dejando al cuadro universitario sin argumentos para proteger a sus seleccionados.

Costa Rica se juega la vida y necesita a Keylor Navas

El panorama se complica aún más porque Costa Rica está al borde de quedar fuera del Mundial 2026, y Keylor es pieza clave para el técnico Miguel Herrera. Tras perder ante Haití, los ticos deberán vencer a Honduras y esperar que Haití no supere a Nicaragua.

Por ello, la selección exige a su portero en plenitud física, motivo por el que la FIFA insiste en respetar el descanso.

Pumas, mientras tanto, deberá decidir si arriesga a su refuerzo estrella o si enfrenta el partido con un arquero suplente, en un duelo donde se juega la temporada.