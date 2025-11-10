Messi alcanza las 400 asistencias y sella el pase del Inter Miami

El Inter Miami se clasificó a las semifinales de Conferencia de la MLS tras una contundente victoria 4-0 sobre Nashville SC en el tercer y definitivo partido de la primera ronda de los playoffs y todo gracias al argentino Lionel Messi. El encuentro, disputado en el Chase Stadium, fue la respuesta del equipo dirigido por Javier Mascherano después de que la serie se extendiera a un tercer encuentro tras la derrota en calidad de visitante.

El triunfo categórico del sábado estuvo marcado por una nueva exhibición del capitán Lionel Messi, quien no solo aportó con goles, sino que también alcanzó un registro legendario en la historia del fútbol.

Doblete y pasaje a semifinales

Messi abrió el marcador a los nueve minutos, tomando un balón en el centro del campo para eludir a Maher antes de batir a Willis con un disparo desde la frontal.

El segundo gol llegó al minuto 38. Tras un pase en largo de Jordi Alba (quien celebraba 100 partidos con el club) a la espalda de Andy Najar, Mateo Silvetti asistió al argentino en la frontal del área para poner el 2-0.

https://x.com/InterMiamiCF/status/1987333499179729380?s=20

El doblete reafirma la racha goleadora de Messi, quien suma ya 42 tantos en 46 partidos oficiales esta temporada con el Inter Miami, situándose a seis goles de la marca de 900 en su carrera. Adicionalmente, acumula 10 goles en sus últimos cinco partidos con el club.

La cifra mágica de 400 asistencias

El hito del día se concretó con el pase de Messi a Tadeo Allende en el minuto 75 para el 4-0 definitivo. Esta asistencia al hueco no sólo selló la goleada, sino que elevó el total de pases a gol de Messi a 400 en su carrera entre club y selección.

Este registro se desglosa en 269 asistencias con el FC Barcelona, 60 con la selección argentina, 37 con el Inter Miami y 34 durante su etapa en el Paris Saint-Germain.

Con esta marca, Messi se ubica en el segundo lugar de la lista histórica de asistencias, necesitando solo cuatro más para igualar el récord de Ferenc Puskás. Para una parte de la estadística, sin embargo, el argentino ya es considerado el máximo asistente en la historia del deporte.

El Inter Miami, que logró su primera clasificación a las semifinales de Conferencia en su historia (superando el fantasma de la eliminación en casa del año pasado), disputará el pase a la final contra el FC Cincinnati el 22 o 23 de noviembre.