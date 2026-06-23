Lavó autos y trabajó como mesero, hoy es una de las figuras del Mundial 2026

Una de las razones por las cuales la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha vuelto una edición por demás espectacular deriva de las grandes historias que se han visto en el terreno de juego. Para ejemplo de lo anterior está lo que ocurre con este futbolista, cuya vida ha cambiado para siempre en este Mundial.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Se sabe que el futbol, en muchas ocasiones, funge como el pretexto idóneo para que la vida de quienes lo practican dé un giro de 360 grados. Y, posiblemente, un ejemplo claro de esto es Alireza Beiranvand, quien pasó de lavar carros y trabajar como mesero a ser una de las figuras en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Quién es Alireza Beiranvand, quien pasó de mesero a brillar en este Mundial 2026?

Fueron más de diez atajadas las que Alireza registró en el duelo entre Irán y Bélgica, mismas que fueron suficientes para que su selección puntuara ante una de las candidatas en este Mundial 2026. Esta situación ayudó a que el portero se volviera tendencia en redes, lo cual ayudó a conocer un poco más de su historia fuera del campo.

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De hecho, un punto a resaltar es que, hace algunos años, su vida estaba completamente alejada de las canchas dado que se dedicaba a lavar autos y a trabajar en un restaurante como mesero. En su juventud Alireza tuvo que viajar a Teherán, entonces también laboró como barrendero y repartidor de pizza.

Estas experiencias le valieron entender lo que significaba sobrevivir en el día a día en medio de las dificultades económicas que esto sugiere. Fue así como, tras años de sacrificio y el aprovechamiento de una oportunidad otorgada por Hossen Feiz, el portero de Irán combinó sus entrenamientos con los trabajos que ostentaba para debutar profesionalmente y, ahora, ser una de las figuras de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Irán aún tiene posibilidades de acceder a la siguiente ronda del Mundial 2026?

Con 2 puntos acumulados en dos duelos hasta ahora, Irán depende de sí mismo para acceder a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 si es que logra vencer a Egipto, quien es el líder actual del Grupo G. El juego decisivo entre ambos se llevará a cabo el viernes en punto de las 21:00 horas.