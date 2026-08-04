Leagues Cup 2026: calendario COMPLETO y en PDF para imprimir | Es gratis
La Leagues Cup, torneo que juegan los equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS, comienza este martes 4 de agosto
La Leagues Cup 2026 ya tiene calendario oficial. El torneo reunirá nuevamente a los clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS) entre el 4 de agosto y el 9 de septiembre. La primera fase tendrá 54 partidos distribuidos en 9 días, mientras que las rondas finales definirán a los tres equipos clasificados a la Concacaf Champions Cup 2027.
En esta edición competirán 36 equipos, 18 de la Liga MX y 18 de la MLS. La actividad arrancará el 4 de agosto con enfrentamientos exclusivos entre ambas ligas y, por primera vez, algunos partidos de la Leagues Cup se disputarán en territorio mexicano. En esta nota podrás descargar el calendario completo en PDF para imprimir.
Descargar PDF del calendario de la Leagues Cup 2026
Tocando la imagen podrás tener el calendario siempre a la mano. Puedes descargar el PDF gratuito para imprimir con todos los partidos de la Leagues Cup 2026 y el espacio para anotar resultados.
Calendario completo de la Leagues Cup 2026
Martes 4 de agosto
- 5:45 p.m.: Columbus vs Atlas — ScottsMiracle-Gro Field
- 5:45 p.m.: Cincinnati vs Pachuca — TQL Stadium
- 6:00 p.m.: Charlotte FC vs Pumas UNAM — Bank of America Stadium
- 6:30 p.m.: Minnesota United vs FC Juárez — Allianz Field
- 8:00 p.m.: Tigres UANL vs Real Salt Lake — America First Field
- 8:30 p.m.: Vancouver Whitecaps vs Atlante — BC Place
Miércoles 5 de agosto
- 5:30 p.m.: Inter Miami vs Atlético San Luis — Nu Stadium
- 5:30 p.m.: Rayados de Monterrey vs Orlando City — Inter&Co Stadium
- 6:30 p.m.: Nashville SC vs León — GEODIS Park
- 6:30 p.m.: FC Dallas vs Querétaro — Mansfield Stadium
- 8:00 p.m.: Toluca vs Seattle Sounders — Estadio Nemesio Diez
- 8:30 p.m.: LAFC vs Chivas — BMO Stadium
Jueves 6 de agosto
- 5:30 p.m.: New York City FC vs Santos Laguna — Sports Illustrated Stadium
- 6:00 p.m.: Cruz Azul vs Philadelphia Union — Subaru Park
- 6:30 p.m.: Chicago Fire vs Necaxa — SeatGeek Stadium
- 7:00 p.m.: Austin FC vs Tijuana — Q2 Stadium
- 8:00 p.m.: Club América vs San Diego FC — Estadio Banorte
- 8:30 p.m.: Portland Timbers vs Puebla — Providence Park
Viernes 7 de agosto
- 5:30 p.m.: Charlotte FC vs Atlas — Bank of America Stadium
- 5:30 p.m.: Columbus Crew vs Pachuca — ScottsMiracle-Gro Field
- 6:00 p.m.: FC Cincinnati vs Pumas UNAM — TQL Stadium
- 7:00 p.m.: Tigres UANL vs Minnesota United — Allianz Field
- 8:30 p.m.: Vancouver Whitecaps vs FC Juárez — BC Place
Sábado 8 de agosto
- 4:30 p.m.: Orlando City vs León — Inter&Co Stadium
- 6:00 p.m.: Inter Miami vs Rayados de Monterrey — Nu Stadium
- 7:00 p.m.: Chivas vs FC Dallas — PayPal Park
- 8:00 p.m.: Real Salt Lake vs Atlante — America First Field
- 9:10 p.m.: Toluca vs LAFC — BMO Stadium
Domingo 9 de agosto
- 1:30 p.m.: Seattle Sounders vs Querétaro — Lumen Field
- 5:30 p.m.: Philadelphia Union vs Necaxa — Subaru Park
- 5:30 p.m.: Cruz Azul vs New York City FC — Sports Illustrated Stadium
- 6:00 p.m.: Chicago Fire vs Santos Laguna — SeatGeek Stadium
- 6:00 p.m.: Nashville SC vs Atlético San Luis — GEODIS Park
- 7:00 p.m.: Austin FC vs Puebla — Q2 Stadium
- 8:00 p.m.: San Diego FC vs Tijuana — Snapdragon Stadium
- 8:15 p.m.: Club América vs Portland Timbers — Providence Park
Martes 11 de agosto
- 5:30 p.m.: Columbus Crew vs Pumas UNAM — ScottsMiracle-Gro Field
- 5:30 p.m.: Charlotte FC vs Pachuca — Bank of America Stadium
- 6:00 p.m.: FC Cincinnati vs Atlas — TQL Stadium
- 6:30 p.m.: Minnesota United vs Atlante — Allianz Field
- 7:30 p.m.: Real Salt Lake vs FC Juárez — America First Field
- 8:00 p.m.: Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps — Estadio Universitario
Miércoles 12 de agosto
- 5:30 p.m.: Orlando City vs Atlético San Luis — Inter&Co Stadium
- 5:30 p.m.: Inter Miami vs León — Nu Stadium
- 6:00 p.m.: Rayados de Monterrey vs Nashville SC — GEODIS Park
- 8:00 p.m.: Toluca vs FC Dallas — Estadio Nemesio Diez
- 8:15 p.m.: San Diego FC vs Puebla — Snapdragon Stadium
- 8:30 p.m.: LAFC vs Querétaro — BMO Stadium
- 8:30 p.m.: Seattle Sounders vs Chivas — Lumen Field
Jueves 13 de agosto
- 5:00 p.m.: Philadelphia Union vs Santos Laguna — Subaru Park
- 5:30 p.m.: New York City FC vs Necaxa — Sports Illustrated Stadium
- 6:30 p.m.: Club América vs Austin FC — Q2 Stadium
- 7:00 p.m.: Cruz Azul vs Chicago Fire — SeatGeek Stadium
- 8:30 p.m.: Portland Timbers vs Tijuana — Providence Park
Fechas de las rondas finales de la Leagues Cup 2026
Después de la Fase Uno, el torneo continuará con las rondas de eliminación directa. Los cuartos de final se disputarán del 25 al 27 de agosto. Las semifinales tendrán lugar del 31 de agosto al 2 de septiembre. Finalmente, el 9 de septiembre se jugarán el partido por el tercer lugar y la gran final de la Leagues Cup 2026.