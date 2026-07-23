OFICIAL: los partidos de Leagues Cup que se jugarán en México

La Liga BBVA MX y la MLS presentaron la cuarta edición de la Leagues Cup y esta edición será histórica porque por primera vez se disputarán partidos en suelo mexicano. Mikel Arriola, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol anunció que se jugarán cuatro encuentros del torneo, que tendrá lugar del 4 de agosto al 6 de septiembre, en México.

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Arriola dijo que es un logro el poder acerca la Leagues Cup a México y que eso es un reflejo del futuro entre la Liga MX y la MLS. Además, tratará de construir sobre los cimientos que dejó la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Leagues Cup es el único torneo del mundo entre dos liga sy hoy está evolucionando, porque además de acercar a nuestros 18 clubes a 60 millones de aficionados que tenemos en Estados Unidos, hoy está llegando a México por primera ocasión”, dijo Arriola. “Esto es un reflejo del plan a futuro entre la Liga MX y la MLS. Leagues Cup va a ofrecer un gran espectáculo, una gran rivalidad y dará continuidad a al relevancia del futbol de Norteamérica que ya vimos en la Copa del Mundo”.

¿Cuáles son los partidos de la Leagues Cup en México?

Toluca será el único equipo de la Liga MX que enfrentará dos partidos de la Leagues Cup en su casa. El estadio Nemesio Diez será la sede de los enfrentamientos contra el Seattle Sounders el 5 de agosto y contra el FC Dallas el 12 del mismo mes. Por su parte, el América recibirá al San Diego FC en el Estadio Banorte el 6 de agosto. Finalmente, los Tigres hospedarán a los Vancouver White Caps en el Estadio universitario el 11 de agosto.

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La recompensa de ganar la Leagues Cup

Aunque pareciera un torneo sin importancia, la Leagues Cup de 2026 otorgará tres plazas para la Concacaf Champions Cup de 2027 a los equipos mejor posicionados. El campeón avanzará directo a los octavos de final de la Concachampions mientras que el subcampeón y el tercer lugar competirán en la fase de grupos.