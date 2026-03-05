¡OFICIAL! Este es el calendario de Chivas para la Leagues Cup 2026; jugará contra un grande de la MLS

El calendario de la Leagues Cup 2026 ha sido revelado este jueves, y en el caso de las Chivas del Guadalajara han conocido su destino en este torneo teniendo tres duros rivales de la MLS que podrían complicarle en la primera fase, por lo altamente competitivos de los equipos.

Chivas medirá fuerzas en contra del equipo del LAFC en su debut en este torneo el 5 de agosto, juego que podría complicarle la existencia al conjunto de Gabriel Milito. Luego aparece Dallas y cierran en contra de Seattle Sounders el 12 de agosto.

Calendario de Chivas en Leagues Cup 2026