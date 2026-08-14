Un HISTÓRICO campeón de la Premier League está a la venta por más de 250 MDD

Descender a la Tercera División de Inglaterra no fue suficiente hundimiento para el Leicester City, el histórico equipo que conquistó el mundo al ganar la Premier League en la temporada 2015-16 imponiéndose a los gigantes ingleses, y que ahora ha sido puesto a la venta por sus propietarios por más de 200 millones de euros.

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De ganar la Premier League a ser vendido en la Tercera División de Inglaterra

El Leicester City vivió un cuento de hadas en el 2016 cuando ganó su primera Premier League en más de 120 años de historia, imponiéndose a gigantes de Inglaterra como el Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool o Chelsea con uno de los presupuestos más bajos de la liga y tras haberse salvado del descenso apenas un año antes.

Sin embargo, aquella proeza fue solo un espejismo y desde entonces el equipo ha vuelto a su realidad de golpe, perdiendo la categoría en varias ocasiones hasta caer a la Tercera División para esta campaña.

El Leicester City fue comprado por Vichai Srivaddhanaprabha, empresario tailandés fundador del grupo King Power, en 2010 por solo 35 millones de libras y lo devolvió a la Premier League en 2013 para posteriormente conquistar el título de campeones de Inglaterra en 2016.

Sin embargo, Vichai Srivaddhanaprabha murió en 2018 en un accidente de helicóptero frente al King Power Stadium del Leicester.

El equipo quedó en manos de su hijo, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, quien desde entonces tuvo problemas para gestionar las finanzas del equipo perdiendo protagonismo en el futbol inglés hasta caer a la Tercera División para la Temporada 2026-27 que está por comenzar.

King Power está pidiendo 270 millones de dólares por un paquete que incluye al equipo caído en desgracia, el estadio, las instalaciones y al club belga OH Leuven, parte del mismo grupo financiero, y quien asuma el reto adquirirá a un club que tendrá que enfrentar la League One (Tercera División) con serias dificultades económicas.

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