Mientras Pumas cae en la Leagues Cup 2026, Efraín Juárez recibe otro duro golpe en Europa

Pumas consumó un fracaso en la Leagues Cup 2026 al ser uno de los peores equipos del torneo, al solo sumar un punto de 9 posibles. Durante la competencia, no pudo ganar ni un solo partido; solo rescató un punto en la última jornada. Mismo caso pasa Efraín Juárez al recibir otro duro golpe en su nueva aventura por Europa.

Juárez y el Győri ETO quedaron eliminados en la tercera ronda de la Conference League tras caer ante Riga con un gol en los minutos finales. El conjunto del mexicano perdió en la ida 1-0, mientras que en el duelo de vuelta empató 1-1. Sin embargo, el marcador fue de 2-1 en contra, por lo que consumó un nuevo fracaso en el viejo continente.

Juárez y el Győri ETO quedaron eliminados en la tercera ronda de la Conference League|@coach.efrainjuarez

Juárez, sin competencias europeas

Efra se marchó por la puerta de atrás de Pumas tras perder la final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. Encontró una oportunidad en el Győri ETO, que aspiraba a puestos de Champions League. Sin embargo, el entrenador perdió la gran oportunidad al perder los playoffs ante el Víkingur de Islandia.

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La derrota costó cara, pero le dio a Juárez y a su equipo la oportunidad de participar en la Conference League, competencia que no disputarán tras caer en la tercera ronda.

Al momento, el técnico mexicano lleva 8 partidos oficiales al frente del conjunto de Hungría, con un saldo de 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas.

Pumas, eliminado de la Leagues Cup 2026

El conjunto universitario consumó un nuevo fracaso al quedar eliminado en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. La UNAM sumó 2 derrotas y un empate en el último duelo, en el que cayó en penales, por lo que en todo el torneo solo sumó un punto.