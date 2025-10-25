El GOLAZO del niño prodigio del Bayern Munich (VIDEO)

La nueva joya del Bayer Munich el niño prodigio de 17 años Lennart Karl marcó un auténtico golazo que ya recorre el mundo en video. El juvenil anotó el tercer tanto del triunfo del equipo bávaro con un contundente 3-0 sobre el Borussia M’gladbach en la Jornada 8 de la Bundesliga.

¿Cómo fue el gol de Lennart Karl?

Lennart Karl ingresó en la segunda mitad en el lugar de Luis Díaz y al minuto 81 firmó una obra de arte: luego de una asistencia precisa de Raphael Guerreiro, El número ’42’ del Bayern controló el balón al borde del área y sacó un disparo potente que se coló por la escuadra izquierda, imposible para el guardameta rival. El estadio estalló en aplausos ante la calidad y personalidad del juvenil, que empieza a escribir su historia en el gigante alemán.

Joshua Kimmich abrió el marcador al minuto 64 aprovechando un rebote en el área para definir junto al palo derecho. Cinco minutos después, Raphael Guerreiro amplió la ventaja con una soberbia definición tras un pase al hueco de Michael Olise, colocando el balón en la esquina inferior derecha.

Bayern Munich's 17-year-old prodigy Lennart Karl scored his first-ever Bundesliga goal against Mönchengladbach with this beautiful curled strike ⭐️🔴 pic.twitter.com/k0eR2dhviU — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 25, 2025

¿Cuántos triunfos consecutivos tiene el Bayern Munich?

Con este triunfo, el actual campeón Bayern Munich dirigido por Vincent Kompany alcanzó su triunfo 13 consecutiva en todas las competiciones, igualando el récord histórico del AC Milan de la temporada 1992/93. El equipo germano no solo domina en Alemania, sino que se perfila como uno de los contendientes más sólidos en la Champions League.

La irrupción de Lennart Karl añade un ingrediente especial al momento del club. Su gol no solo selló el triunfo, sino que confirmó que el futuro del Bayern está en buenas manos.

