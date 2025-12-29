Cruz Azul se queda dormido con Agustín Palavecino y hay otro equipo de la Liga BBVA MX que entraría a la pelea por él

Cruz Azul se está reforzando y en cuestión de horas será oficial el fichaje de Miguel Borja, que también le daría una mala noticia a La Máquina . Pero más allá de eso, el equipo de Nicolás Larcamón busca otro refuerzo con pasado en River Plate: Agustín Palavecino. Sin embargo, otro equipo de la Liga BBVA MX se metió en la pelea por el mediocentro.

Así como Cruz Azul recibió una baja de un jugador clave , también podría perder el fichaje de Palavecino, el cual tanto deseaba. El mediocampista de 29 años también ha sido sondeado por el Club América, que hasta habría enviado una oferta al Necaxa para intentar ficharlo. Eso sí, la oferta tampoco es tan cercana a lo que se busca.

Agustín Palavecino en Necaxa|@agusspalavecino

Club América se metió en la pelea con Cruz Azul por Agustín Palavecino

El equipo que siempre estuvo con intenciones de fichar al mediocampista argentino fue Cruz Azul, a tal punto que hasta José Paradela se había referido al tema y había dicho que le gustaría que se juntasen. Sin embargo, el América ya hizo un ofrecimiento, según distintos reportes.

Sin embargo, el dinero ofrecido por las Águilas era poco, pero agregando jugadores NFM a la negociación. Todo indica que el Necaxa no dejaría salir a su estrella a excepción que sea por todo el dinero que piden. En ese caso, Cruz Azul todavía podría tener oportunidades de fichar al argentino, pero debe desprenderse de jugadores extranjeros para poder tenerlo.

El precio de Agustín Palavecino

El valor de mercado del mediocampista argentino de 29 años ronda los 4 millones de euros, pero los Rayos podrían pedir incluso más dinero que ese debido a que es la gran estrella del equipo.

Los números de Agustín Palavecino en la Liga BBVA MX

De acuerdo a las estadísticas brindadas por BeSoccer, el rendimiento de Agustín Palavecino en la Liga BBVA MX ha sido el siguiente: