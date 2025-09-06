No solo Lionel Messi y James Rodríguez, figura sudamericana le dice adiós a su selección nacional

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 han dejado a más de un aficionado con lágrimas en los ojos, ya que por ejemplo, Lionel Messi anunció que jugó su último partido oficial en Argentina tras la goleada 3-0 frente a Venezuela. Sin embargo, el astro argentino no fue la única figura de Sudamérica en decirle adiós a su país, ya que Nicolás Otamendi también participó de su último juego en suelo argentino.

Tras derrotar a Venezuela, el defensor del Benfica fue entrevistado por el medio argentino TyC Sports y reveló que fue su última presentación con Argentina a nivel oficial: “Si no hay otro partido oficial con la Selección, este fue mi último partido en Argentina. El show tiene que continuar”, sentenció Otamendi. De esta manera, el ex Manchester City se suma a James Rodríguez, quien se habría despedido de Colombia en silencio .

Selección Argentina / X Nicolás Otamendi dejará Argentina, al igual que Lionel Messi

El zaguero argentino ha sido partícipe de varias gestas de la ‘Albiceleste’ y, a modo de resumen, compartió el momento que vive ahora mismo: “En lo personal, hemos pasado malas y ahora están las buenas. En la Selección nunca se sabe, por eso no hay que sacar el pie del acelerador y seguir compitiendo como tiene que ser”. Por lo que estos serán los últimos partidos de Otamendi como jugador de Argentina.

Nicolás Otamendi jugó su último partido por Eliminatorias con Argentina.

Campeón de todos los títulos con la Selección y Top 5 en presencias con Argentina. pic.twitter.com/GetsfkJT6E — Gastón Edul (@gastonedul) September 5, 2025

Los números de Nicolás Otamendi con la Selección Argentina

Con la goleada ante Venezuela en el estadio Más Monumental, Otamendi alcanzó los 126 partidos jugados con Argentina desde su debut en el mes de mayo del año 2009. Además, el defensor del Benfica alcanzó posicionarse en el quinto lugar de los futbolistas con más presencias con el seleccionado argentino, siendo superado únicamente por Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María y Javier Zanetti.

La carrera de Nicolás Otamendi a nivel clubes

Se formó en las fuerzas básicas de Vélez Sarsfield y debutó como profesional en el año 2009. En 2010 dio el salto a Europa tras fichar por el Porto, equipo en el que jugó hasta el 2014. Los portugueses cedieron al argentino al Atlético Mineiro de Brasil y, tras solo 6 meses, regresó a Portugal para ser vendido al Valencia de España. En 2015, el Manchester City pagó 45 millones de euros por su ficha. Ya en 2020, decidió fichar por Benfica.