Leones Negros vs Raya2: Horario y fecha para ver EN VIVO | Liga BBVA Expansión MX

Leones Negros vs Raya2 La Liga BBVA Expansión MX está en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, y aquí te diremos todos los detalles para que no te pierdas el encuentro.

El cuadro de la U.D.G recibirá a la Pandilla en la cancha del monumental Estadio Jalisco en duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga BBVA Expansión MX.

Resumen Venados vs Leones Negros | Jornada 15, Clausura 2023

Los de la Sultana de Norte son sextos de la tabla general del Clausura 2023 con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, están ubicados en puestos de repechaje.

Los melenudos empataron su último encuentro de la torneo fue en condición de visitante ante los Venados de Mérida por marcador 1-1.

Mientras que el cuadro tapatío son lugar 15 con 15 puntos, sumando seis derrotas, la misma cantidad de empates y sólo tres victorias.

En su más reciente aparición en la liga de plata igualaron a un gol contra Durango en el Gigante de Acero.

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Horario y donde ver Leones Negros vs Raya2

El partido entre Leones Negros vs Raya2 correspondiente a la jornada 16 del torneo Clausura 2023 lo podrás vivir con el equipo de FUT Azteca este jueves 13 de abril en punto de las 5:00 pm (Tiempo de la Ciudad de México).

La narración de este partido estará a cargo de Raúl Patiño Olivares en la narración, Daniel López Casarín y Mauricio Gutiérrez en el análisis, ellos te llevarán desde el Estadio Jalisco las acciones del cotejo al puro estilo de FUT Azteca.

Recuerda que todos los martes y jueves tienen una cita en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes para disfrutar los partidos de Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX, estos cotejos los podrás seguir por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y las redes sociales.

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