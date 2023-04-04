Resumen Venados vs Leones Negros | Jornada 15, Clausura 2023

Los Venados lograron rescatar el empate ante Leones Negros en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga de Expansión.

En un encuentro en el que el conjunto de la Universidad de Guadalajara se puso al frente, el equipo de Merida pudo sumar un punto en casa, donde tienen una marca de cuatro victorias, tres juegos igualados y una derrota.

Ubicados en el lugar 12 de la tabla general, el equipo dirigido por Bruno Marioni registra 18 puntos.

Del otro lado, los Leones Negros siguen sin poder ganar fuera de casa. La U de G tiene marca de ocho encuentros disputados en calidad de visitante con registro de cinco empates y tres juegos perdidos.

La escuadra de Guadalajara se encuentra en el lugar 15 de la competencia con 15 unidades, producto de tres triunfos, seis empates y seis derrotas.

Para la Jornada 16, Venados visita a los Dorados de Sinaloa. Por su parte, los Leones Negros reciben a Raya2.

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