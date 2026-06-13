Sufrió fuerte LESIÓN en final de Liga MX y hoy ilusiona a su Selección al regresar con ellos para Mundial 2026

Panamá busca hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de sus mejores jugadores sufrió una lesión a días del inicio del torneo. Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión durante la final de la LIGA BBVA MX con los Pumas de la UNAM y su recuperación ha sido tan buena que ilusiona a sus compatriotas con un posible regreso anticipado.

El futbolista nacido en la capital panameña hace 27 años ha participado en las prácticas de la selección, pero no con el resto de sus compañeros. Por ahora ha hecho ejercicios de rehabilitación para las molestias en el aductor izquierdo que sufrió en la derrota contra Cruz Azul el 24 de mayo. La selección canalera ha entrenado en los últimos días en el Nottawasaga Resort en Ontario, Canadá.

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Adalberto Carrasquilla regresa al césped a entrenar de forma diferenciada, siguiendo con su plan de recuperación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/T649SxNWfN — Tigo Sports PA (@TigoSportsPA) June 12, 2026

La cuestión es que aún no hay certeza médica sobre la disponibilidad de Carrasquilla para enfrentar a Ghana en su debut mundialista. Panamá, de la mano del técnico Thomas Christiansen, comenzará su participación dentro de cinco días, el 17 de junio, contra los africanos en el Estadio Toronto.

La lesión del exjugador del Houston Dynamo impidió que pudiera disputar los últimos amistosos de Panamá antes del arranque del torneo. Los centroamericanos fueron vencidos por Brasil, derrotaron a República Dominicana y empataron con Bosnia. Su última participación en un duelo internacional fue contra Sudáfrica en la Fecha FIFA de marzo.

Los números de Carrasquilla en el último año

Durante el último año, Adalberto Carrasquilla disputó 40 juegos con los Pumas de la UNAM entre el Apertura 2025, el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de Concacaf. El panameño disputó 2,932 minutos y logró sumar dos goles y siete asistencias. La disciplina fue un problema porque acabó con 11 tarjetas amarillas.