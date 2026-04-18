La leyenda de la Liga BBVA MX que enfrentó a su hijo en la cancha en esta Jornada 15 del Clausura 2026

Julio César 'Cata' Domínguez vivió uno de los momentos más especiales de su carrera en la Liga BBVA MX al compartir cancha con su hijo, Julio César Domínguez Jr. durante el partido de la Jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la categoría Sub 21 que disputaron esta mañana el Atlético de San Luis en contra de Pumas, club en el que milita su vástago.

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Cata Domínguez comparte cancha con su hijo

El Cata Domínguez, de 38 años, solicitó permiso a la directiva de Atlético de San Luis para participar en el equipo Sub 21 este viernes 21 de abril y disputar el encuentro en contra de los Pumas, equipo en el que milita su hijo Julio César Domínguez Jr., quien está a unos días de cumplir la mayoría de edad.

Los Domínguez compartieron cancha durante los últimos 16 minutos de partido, luego de que el menor de la familia ingresara al campo al 74' en sustitución de Stanley García, mientras que el exjugador de Cruz Azul fue titular y portó el gafete de capitán en los 90 minutos que duró el encuentro.

Padre e hijo, unidos por el futbol. 🥹



Julio César 'el Cata' Domínguez y su hijo Julio Domínguez se enfrentaron esta tarde en el duelo entre @AtletideSanLuis y @PumasMX Sub-21. 🫂



Momentos mágicos que solamente nuestra #LigaBBVAMX nos puede regalar. ✨👏 pic.twitter.com/9XdqEHCDmF — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 17, 2026

El encuentro terminó empatado, pero los Universitarios se llevaron el punto de desempate a través de la tanda de penales que se llevó por 7-6.

Cuando ambos se encontraron dentro de la cancha se fundieron en un emotivo abrazo en una imagen que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales y que provocó toda clase de reacciones entre los aficionados.

El Cata Domínguez cumplirá en los próximos días 20 años de carrera como profesional, por lo que este momento se suma a las celebraciones de su exitosa carrera.

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