Leyenda del futbol desea que Argentina repita como campeón de la Copa Mundial de la FIFA

Sin duda alguna la Selección Nacional de Argentina es una de las candidatas a llevarse la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Albiceleste llega como monarca del mundo tras lo hecho en Qatar 2022 y además, como campeón de América y líder en las eliminatorias de la Conmebol. Con todo este curriculum, Javier Zanetti; histórico futbolista argentino deseó que su combinado nacional repita como primer lugar en la próxima justa mundialista.

En charla exclusiva con TV Azteca Deportes, el famoso 'Pupi' dio algunas impresiones sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ''Esperemos que sea un sorteo muy positivo para Argentina. Hay grandes selecciones porque es un mundial, hay varios clasificados ya, todavía faltan algunos. Seguramente será un gran mundial. Ojalá repita Argentina, de corazón, esperemos que si.'', comentó Zanetti a TV Azteca Deportes.

Sorteo por TV Azteca Deportes

El mejor equipo de televisión deportiva te traerá EN VIVO y GRATIS el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para que no te pierdas ni un solo detalle de éste. La Selección Mexicana de Futbol estará en el grupo A al ser cabeza de serie y tendrá el partido de inauguración en el Estadio Azteca.

Por otro lado, la Albiceleste también es cabeza de serie por ser segundo en el ranking de la FIFA solo por detrás de España y con ello, un posible cruce entre mexicanos y argentinos se podría dar únicamente en una ronda de eliminación directa.