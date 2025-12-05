deportes
Sorteo Final: Hora, cuándo es y dónde ver EN VIVO la definición de los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por TV Azteca

Conoce todos los detalles para que puedas ver EN VIVO y GRATIS el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por TV Azteca

Trofeo de la Copa del Mundo
Iván Vilchis
Mundial México 2026
El viernes 5 de diciembre del 2025, se realizará el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para conocer en que grupo quedará cada una de las Selecciones participantes y aquí te decimos a detalle el horario y como podrás ver la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS.

Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY viernes 5 de diciembre para la definición de los partidos para la Copa del Mundo; bombos online y por internet

¿Cómo ver el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en MÉXICO?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será transmitido EN VIVO y GRATIS en todo México por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes . Todos los detalles de lo que pase en la sede John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington D.C., Estados Unidos.

La página en la que podrás ver el Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el siguiente: Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY viernes 5 de diciembre por TV Azteca para la Copa del Mundo; evento online, streaming y por tv abierta

Horario del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La transmisión comienza en punto de las 10:45 am tiempo del Centro de México. Podrás conocer todos los detalles con una cobertura especial en la que estarán Christian Martinoli, Luis García, Zague, Carlos 'Warrior' Guerrero, Ines Sainz, David Medrano, Andrea Sola, Gerardo Velázquez de León, Omar Villarreal, Pablo De Rubens y Gabriel Guzmán.

Formato del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En el sorteo estarán las 48 selecciones para conocer en que grupo queda cada una. Los equipos se dividen en 4 bombos de 12 equipos cada uno.

Es importante mencionar que los bombos se formaron con base en el Ranking FIFA del 19 de noviembre de 2025.

En el Bombo 1, se ubican los anfitriones que se colocan en sus posiciones fijas, (México Grupo A, Canada Grupo B y Usa Grupo D) y las otras nueve selecciones que lograron clasificar, las cuales tendrán automáticamente la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Se sortea el Bombo 2, bombo 3 y bombo 4 completo (incluyendo los placeholders) y los equipos quedan en lugares ya asignados por la FIFA.

Cada grupo va a contar con una selección de cada bombo.Las posiciones dentro del grupo NO se sortean en vivo: están predefinidas según un patrón fijo que depende del bombo.

Algo clave para el sorteo es que no puede haber dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo, salvo para selecciones de Europa que por mucho pueden estar dos en un mismo grupo.

Selección Mexicana
