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Fútbol

Filtran cifra del megacontrato que Real Madrid le ofrece a Mbappé

Fuentes en España filtraron la suma de dinero con la que el cuadro del Real Madrid planea contratar al francés Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Real Madrid

Escrito por: Azteca Deportes

En España se filtró la sorprendente cifra que el Real Madrid le está ofreciendo a Kylian Mbappé para la joya francesa se decida de una vez por todas vestirse de merengue.

El contrato de Kylian Mbappé con el PSG está a punto de caducar y por consecuencia el francés quedará libre para contratarse con cualquier equipo.

El Real Madrid es el equipo más interesado en la máxima figura gala y le ofrece una cifra de locura para que Mbappé se vista de blanco y comande el ataque la próxima campaña.

Fuentes de Mundo Deportivo afirman que el Real Madrid ofreció 50 millones de euros netos por cada temporada, esto equivale a 100 millones anuales, con esta cantidad el francés sería el futbolista mejor pagado del mundo.

La foto que confirma que Mbappé no seguirá en el PSG


El Paris Saint Germain hizo el anuncio de su nuevo patrocinador, sin embargo en esta publicidad no parece Kylian, y esto desató los rumores que es un hecho su salida del conjunto parisino.

¿Real Madrid puede pagar 50 millones de euros a Mbappé?

El cuadro blanco estaría en plena facultad financiera para pagar el sueldo prometido a Mbappé, pues con la salida de Gareth Bale, Isco y Marcelo se liberaría un gran masa salarial y con eso el Real Madrid no sufriría en temas económicos.

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¿Cuándo acaba el contrato de Mbappé?

Desde hace un año, Mbappé mostró sus deseos de abandonar París para jugar en el Real Madrid, el mercado de fichajes anterior, el cuadro madridista hizo una cifra al PSG, la cual no fue aceptada con la esperanza de convencer a futbolista de 23 años de quedarse en el equipo.

El acuerdo contractual con el conjunto parisino termina el 30 de junio del 2022, fecha marcada en el calendario para saber el futuro del jugador francés.

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