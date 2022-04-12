¡Bombazo! Messi habría recomendado a un mexicano para el PSG

Pensando ya en lo que será la temporada 2022-23, Lionel Messi estaría sugiriendo algunos fichajes para el PSG, es por ello que se ha dado a conocer que el astro argentino recomendó a un mexicano para llegar a la Ligue 1, que de darse, sin duda impulsaría de gran forma su carrera.

El PSG rompió el mercado de verano con las incorporaciones del mismo Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum y Hakimi con miras a ganar la Champions League. Esta temporada no se pudo dar pero quieren que los refuerzos que están por venir logren el objetivo.

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¿Quién es el mexicano que Messi habría recomendado?

De acuerdo a medios italianos, Lionel Messi le habría sugerido al PSG fichar al México-argentino Luka Romero, quien es llamado el ‘Messi mexicano’ y que hoy en día está jugando en la Lazio de la Serie A.

Los informes dictan que Messi sabe que Luka Romero tiene gran futuro, pues luego de estar en el Mallorca y pasar a la Lazio, debe tener más oportunidades para probarse y consolidarse, por lo que cree que el PSG le vendría bien.

Es importante precisar que Luka Romero nació en Durango, por lo que tiene nacionalidad mexicana y es elegible para la Selección Azteca pese a que ya ha jugado con las inferiores de Argentina.

Al igual que Marcelo Flores, jugador del Arsenal, Luka Romero sigue esperando que alguna de las selecciones mayores con las que puede jugar se decante por él y le dé la oportunidad de tener una experiencia internacional mayor, pero habrá que esperar.

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De momento se dice que Messi lo ha recomendado al PSG y pronto podrían hacerse con su fichaje, pues el joven México-argentino tiene contrato vigente con la Lazio hasta junio de 2023, por lo que el cuadro parisino podría hacer una oferta por él y llevárselo a buen precio. Considerando que tiene 17 años, sería una apuesta a futuro.

