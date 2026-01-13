Liga BBVA MX: Este es el club MÁS COSTOSO del Clausura 2026; ¿obligado al título?

La Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente terminó y, con ello, poco a poco se han comenzado a vislumbrar a los posibles candidatos al título, mismos que se disputará en mayo de este año. Ahora bien, ¿cuáles son los clubes más caros para esta temporada?

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Mucho se ha hablado respecto a que solo un puñado de clubes tienen posibilidades reales de ser los campeones de la Liga BBVA MX en función de lo que invierten semestre a semestre. Lo curioso de esto es que son precisamente estas escuadras las que son las más costosas en este torneo Clausuras 2026.

¿Cuáles son los clubes más costosos del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, para el Clausura 2026 es el Club América quien vuelve a ser la escuadra más costosa del futbol mexicano. La fuente detalla que el conjunto de la capital del país tiene un costo de 107.95 millones de euros, esto gracias a los 31 jugadores registrados que tiene hasta ahora.

Te puede interesar: Nintendo Switch Online agrega extraño juego de la GameCube

Te puede interesar: ¿Qué jugadores están nominados para el equipo el año en el EA Sports FC 26?

Trabajando duro para la fecha doble de esta semana. 💪😤 pic.twitter.com/suqhZFtTbZ — Club América (@ClubAmerica) January 12, 2026

En el segundo puesto aparece el Deportivo Toluca, actual campeón del futbol mexicano que tiene un valor de 84.55 millones de euros gracias a la inversión que ha hecho en el último año. El top 3 lo cierra la Máquina de Cruz Azul, escuadra que vale alrededor de 80 millones de euros.

Sorpresivamente, en el cuarto sitio aparecen las Chivas del Guadalajara, quienes desde la llegada de Gabriel Milito han ascendido posiciones al grado de valer 74.25 millones de euros. Finalmente, en el quinto lugar de la clasificación se ubican los Rayados, institución que tiene un valor de 68.80 millones de euros.

¿Cómo se jugará la Jornada 2 del Clausura 2026?

La Jornada 2 será la primera fecha doble que habrá en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX , por lo que esta se llevará a cabo entre el martes 13 y el miércoles 14 de enero con los siguientes encuentros: