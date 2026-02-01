Las desgarradoras palabras de despedida de Álvaro Fidalgo

Este día, el mediocampista Álvaro Fidalgo ofreció una emotiva conferencia de prensa en la que anunció su salida del América para continuar su carrera en el futbol español, donde vestirá la camiseta del Real Betis de Sevilla. Tras cinco años defendiendo los colores azulcremas, el jugador se despidió de la afición con palabras de agradecimiento y nostalgia.

Álvaro Fidalgo: Un adiós cargado de emociones

Fidalgo reconoció que este es un día difícil, marcado por las muestras de cariño de los seguidores americanistas. “Siempre me sentí una persona bien querida, pero lo que he vivido desde ayer todo se multiplicó. Si me hubieran dicho lo que pasaría desde hace cinco años lo hubiera tachado de loco”, expresó. El mediocampista recordó los títulos conseguidos con el club: tres campeonatos de Liga MX, logros que marcaron su paso por México.

Más allá de los trofeos, El Maguito destacó el afecto recibido por la afición y sus compañeros. “Lo más importante era conseguir cosas con el club, salir campeón y lo conseguimos. Pero más que eso, lo que la gente te quiera, el cariño por cómo eres como persona, con eso me quedo”, señaló visiblemente emocionado.

¿Se siente Álvaro Fidalgo un ícono americanista?

Al ser cuestionado sobre el reconocimiento que muchos aficionados le otorgan como uno de los jugadores más icónicos del América en este siglo, Fidalgo respondió con humildad: “En todos los mensajes que leí ayer decían ‘cabrón, no nos debes nada’, y más allá de todo sigo pensando que debo decir lo siento y estar en deuda. Es una sensación rara porque estoy contento, pero no puedo dejar de estar triste. Es un sentimiento jodido”.

¿Cuándo fue que tomó la decisión de salir del América?

El español explicó que su decisión de no renovar contrato con América se tomó tras lo sucedido en el verano pasado, cuando el equipo perdió la final ante Toluca y no logró el boleto al Mundial de Clubes. Ese momento fue clave para optar por regresar a Europa y buscar nuevos retos en LaLiga.

Álvaro Fidalgo cerró la conferencia agradeciendo el trato recibido durante sus cinco años en México. “Siempre fui abierto con la prensa y con los aficionados, diciendo lo que sentía para bien o para mal. Estoy agradecido por todo lo que me dieron”, afirmó.

Con su salida, América pierde a un referente en el mediocampo, títulos y el respaldo de una afición que lo convirtió en ídolo. La historia de Fidalgo en México se cierra con éxito y gratitud, dejando huella en el americanismo.

